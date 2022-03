Life

“The 2Night Show” – Αλεξία Μουστάκα: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον πατέρα της (βίντεο)

Στην παρέα του «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης και η Αλεξία Μουστάκα, η ηθοποιός που δεν «κουβαλάει» μόνο το βαρύ όνομα των γονιών της, αλλά και μια δυνατή ιστορία ζωής.

Η κόρη του Σωτήρη Μουστάκα και της Μαρίας Μπονέλου, μοιράστηκε όμορφες, αλλά και δύσκολες στιγμές που έζησε μαζί τους. Η δυνατή αγάπη των γονιών της, τα ποιήματα που αντάλλασσαν καθημερινά, η ασθένεια της μητέρας της, η οποία δεν τους αναγνώριζε για χρόνια, και η σχεδόν ταυτόχρονη απώλειά τους.

Η Αλεξία Μουστάκα αποκάλυψε ποιο είναι το μοναδικό ενθύμιο που κράτησε από τον αγαπημένο της πατέρα, ενώ αποκάλυψε γιατί δεν αποκαλύπτει εύκολα την «ταυτότητά» της όταν συστήνεται.

Τέλος, μοιράστηκε τη δική της εμπειρία #MeToo και έστειλε το δικό της μήνυμα.

Παρακολουθήστε την συνέντευξη της Αλεξίας Μουστάκα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου:

