Μαριέττα Γιαννάκου - Βουλή: Ο Σκυλακάκης πήρε την θέση της

Ορκίστηκε βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.



Ορκίστηκε βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, καταλαμβάνοντας τη θέση της εκλιπούσας Μαριέττας Γιαννάκου.

Ο κ. Σκυλακάκης ήταν ο πρώτος επιλαχών στην λίστα του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Χθες το «τελευταίο αντίο» στη Μαριέττα Γιαννάκου είπαν στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, συγγενείς, φίλοι, συνοδοιπόροι της και μη από την πολιτική καθώς και πλήθος κόσμου.

Η επικήδειος ακολουθία τελέστηκε παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, υπουργών, βουλευτών και στελεχών της ΝΔ.

