“Το Πρωινό” – Πέτρος Φιλιππίδης: Νέα αίτηση αποφυλάκισης (βίντεο)

Τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν για τον υπόδικο Πέτρο Φιλιππίδη και οι μάρτυρες που προέκυψαν.

Δεύτερη αίτηση αποφυλάκισης κατέθεσε ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος κρατείται τις φυλακές Τριπόλεως, κατηγορούμενος για βιασμούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», η αίτηση απορρίφθηκε πριν από λίγες μέρες.

Η πρώτη είχε απορριφθεί στις 9 Σεπτεμβρίου.

Μέσω του δικηγόρου του, ο ηθοποιός ζήτησε να αποφυλακιστεί και να τεθεί σε κατ’οίκον περιορισμό μέχρι τη δίκη του.

Παράλληλα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, προέκυψαν δέκα σημαντικοί μάρτυρες που θα καταθέσουν υπέρ των θυμάτων.

Μεταξύ αυτών και τρεις γυναίκες ηθοποιοί, οι δύο μάλιστα πολύ ηχηρά ονόματα, τα οποία ποτέ δεν έχουν πάρει δημόσια θέση για τα καταγγελλόμενα.

Οι μάρτυρες δεν θα καταθέσουν για τους καταγγελλόμενους βιασμούς, που έγιναν πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά για την κακοποιητική συμπεριφορά του ηθοποιού προς τις συναδέλφους – θύματά του.

