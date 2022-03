Πολιτική

Μητσοτάκης - Βέμπερ: δείπνο με “μενού”… την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Τι συζήτησαν ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της ΚΟ του ΕΛΚ στην Ευρωβουλή για την ενεργειακή κρίση που μαστίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δείπνο εργασίας με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Manfred Weber, ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας.

Συζήτησαν για τη ρωσική εισβολή και τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία καθώς και για την ενεργειακή κρίση.

Παρών στο δείπνο ήταν και ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Νωρίτερα, σε συνέντευξη του ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για την επίδραση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στην Ενέργεια και το κόστος της, επεσήμανε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας με το δίλημμα «σταθερότητα ή περιπέτειες».

«Οι μισθοί σήμερα είναι χαμηλοί και αυτό είναι το αποτέλεσμα δεκαετούς κρίσης. Η ανάπτυξη θα πρέπει να αντανακλάται και στους μισθούς. Την 1η Μαΐου θα υπάρχει σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού. Μπορεί και νωρίτερα. Καταλαβαίνω το νέο άνθρωπο που ζει στο νοίκι», είπε ο Πρωθυπουργός.

Ανέφερε ακόμη «Ακούω γκρίνια από τους εργοδότες ότι δεν βρίσκουν υπαλλήλους. Η απάντησή μου είναι πληρώστε περισσότερο».

«Αυτό που νοιάζει τον πολίτη είναι τι μένει στην τσέπη του. Θα υπάρχουν εξαγγελίες εντός του Μαρτίου που θα αφορούν τους πιο αδύναμους. Μία έκτακτη ενίσχυση, μια επιταγή ακρίβειας, ένα έκτακτο επίδομα» είπε ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζοντας ακόμη πως «Η Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα στέγης. Αρχίζει να έχει. Η κυβέρνηση θα το αντιμετωπίσει. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή ο μισός μισθός να πηγαίνει στο ενοίκιο».

