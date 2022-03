Αθλητικά

ΑΕΚ – Απόλλων Πάτρας: Θρίλερ… στα Άνω Λιόσια

Η «Ένωση» πήρε έστω και δύσκολα το ροζ φύλλο αγώνα και σκαρφάλωσε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Η ΑΕΚ βγήκε νικήτρια στο... θρίλερ του κλειστού των Άνω Λιοσίων και «αναρριχήθηκε» στην τέταρτη θέση της Α1 Ανδρών/Basket League, «αγκαλιά» με τον Προμηθέα. Οι «κιτρινόμαυροι» (ρεκόρ 7-8) επικράτησαν με 77-75 του Απόλλωνα Πατρών (ρεκόρ 5-10), για την 16η αγωνιστική, με τους Αχαιούς να «πληρώνουν» αστοχία και λάθη στα κρίσιμα τελευταία «δευτερόλεπτα».

Η δυναμική εκκίνηση της Ένωσης, εξαργυρώνοντας το «ζεστό» χέρι του Χάμερ, βοήθησε τους γηπεδούχους να σηκώσουν στο 4΄ κεφάλι στο σκορ (14-4) και να κλείσουν την περίοδο στο +10 (30-20), έχοντας μηδέν λάθη. Οι Αχαιοί ανέβασαν στροφές στο δεύτερο δεκάλεπτο και βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνα πέτυχαν την ισοφάριση στο 16΄. Ωστόσο, η κυριαρχία της ΑΕΚ μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, ήταν αρκετή, προκειμένου οι γηπεδούχοι να πάρουν το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +2 (43-41).

Με την ΑΕΚ να χάνει την παραγωγικότητα της στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου (έμεινε 6 λεπτά χωρίς καλάθι), ο Απόλλων πέτυχε προσωρινά την ανατροπή (45-48 στο 25΄), καθώς στη συνέχεια ο Μαυροειδής κυριάρχησε μέσα στη ρακέτα και βοήθησε την Ένωση να κλείσει το δεκάλεπτο στο +5 (58-53). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 1:37 πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου υπήρξε πεντάλεπτη διακοπή, μετά την αποχώρηση των διαιτητών στα αποδυτήρια, λόγω της παρουσίας οπαδών της Ένωσης στα court seats (απομακρύνθηκαν και επέστρεψαν οι άρχοντες της αναμέτρησης).

Στον... επίλογο του αγώνα, η ΑΕΚ έτρεξε επιμέρους σκορ 9-2 εξασφαλίζοντας στο 33΄ ένα +12 (67-55) και έδειξε να καθαρίζει πρόωρα τον αγώνα. Ωστόσο, ο Απόλλων απάντησε και με πρωταγωνιστές τους ΜακΛίν και Ντέιβις μείωσε στους τρεις (76-73), για να ακολουθήσει δύσκολο καλάθι του Τσαλμπούρη, με το οποίο οι Αχαιοί βρέθηκαν στο -1 (76-75). Με τον Κολόμ να υποπίπτει σε λάθος στα 28΄΄ για τη λήξη, ο Τσαλμπούρης αστόχησε στο τρίποντο της νίκης, ενώ στα 2.9΄΄ ο Δίπλαρος πήγε στην επαναφορά, έκανε λάθος και στη συνέχεια υπέπεσε σε καταδικαστικό φάουλ στον Κουζέλογλου (1/2 βολές και 77-75).

Κορυφαίοι των νικητών οι Ίαν Χάμερ (17π., 10ρ.) και Νίκος Παππάς (17π.), ενώ από τον Απόλλωνα προσπάθησαν οι Γιώργος Τσαλμπούρης (18π.) και Τζέρελ Σίμονς (18π.).

Τα δεκάλεπτα: 30-20, 43-41, 58-53, 77-75

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Μάνος, Τσιμπούρης

ΑΕΚ (Δέδας): Κολόμ 12 (2), Φλιώνης 3 (1), Ράουτινς 3 (1), Κουζέλογλου 13, Χάμερ 17 (2), Πετρόπουλος, Φιλιππάκος 5, Παππάς 17 (2), Μαυροειδής 7.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Βετούλας): Μπόγρης 4, Τσαλμπούρης 18 (1), Σίμονς 18 (3), Δίπλαρος 7 (1), ΜακΛίν 16 (3), Τσιακμάς 6 (2), ΜακΛάφλιν, Ντέιβις 2, Μήτρου-Λονγκ 4.

