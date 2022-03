Πόλεμος στην Ουκρανία - Βρετανία: εμπάργκο στην Ρωσία και “αποθέωση” Ζελένσκι

Κόσμος

Όρθιοι οι βρετανοί βουλευτές χειροκροτούσαν τον Ουκρανό Πρόεδρο, ο οποίος μίλησε, μέσω βιντεοκλήσης, στην Βουλή των Λόρδων.

Μία νέα παρέμβαση έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυτή τη φορά στο βρετανιικό κοινοβουλιο το απόγευμα της Τρίτης.

«Δεν θέλουμε να χάσουμε την χώρα μας. Θα πολεμήσουμε μέχρι το τέλος για την πατρίδα μας, σε γη, αέρα και θάλασσα, με οποιοδήποτε κόστος». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ουκρανίας απευθυνόμενος, μέσω βιντεοκλήσης, στο βρετανικό κοινοβούλιο, το απόγευμα της Τρίτης.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για τη γενναιότητα των Ουκρανών που πολεμούν τα ρωσικά στρατεύματα, κάνοντας ειδική μνεία στους άμαχους που έχασαν τη ζωή τους. Επεσήμανε ότι, «o απαίσιος αυτός πόλεμος» έχει βασικά αθώα θύματα. «Γυναίκες και παιδιά», όπως είπε. Μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 50 παιδιά, τόνισε, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους».

Μίλησε για την έλλειψη τροφής και νερού σε περιοχές της Ουκρανίας από την πρώτη μέρα της ρωσικής επίθεσης, για την καταστροφή νοσοκομείων και σχολείων, αλλά όπως εμφαντικά σημείωσε «θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τη γη μας, μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα πολεμήσουμε στα δάση, στα χωράφια, στις ακτές και στους δρόμους», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Έκανε λόγο για την χειρότερη στιγμή στην ιστορία της χώρας του μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο. «Είναι ένας πόλεμος που δεν ξεκινήσαμε. Ένας πόλεμος που δεν θέλαμε», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

H ομιλία του ξεκίνησε μέσα σε μια έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα όπου σύσσωμοι οι βρετανοί βουλευτές, όρθιοι με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα τον καλωσόρισαν έστω και νοερά. Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ήταν η πρώτη φορά που ένας ξένος ηγέτης μιλάει στην Βουλή των Κοινοτήτων, καθώς συνήθως τέτοιες ομιλίες λαμβάνουν χώρα σε άλλη αίθουσα του βρετανικού κοινοβουλίου.

Κυρώσεις και από τη Βρετανία

Μετά τις ΗΠΑ και η Βρετανία ανακοίνωσε τον τερματισμό στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων μέχρι τα τέλη του έτους.

Χαρακτηριστικά ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός ενέργειας και Επιχειρηματικότητας, Κουάσι Κουάρτενγκ: «Η κυβέρνηση θα εργαστεί επίσης με τις εταιρείες μέσω μιας νέας «Δύναμης Κρούσης για το Πετρέλαιο» για να τις στηρίξει αυτήν την περίοδο ώστε να βρουν εναλλακτικούς παρόχους».

