Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Καρολάιν: Όλες οι τελευταίες εξελίξεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχείς είναι και οι εξελίξεις και στην υπόθεση δολοφονίας της Καρολάιν.

Συνεχείς είναι και οι εξελίξεις και στην υπόθεση δολοφονίας της Καρολάιν.

Ο συνήγορος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, κ. Παπαιωαννίδης δήλωσε στην εκπομπή "Το Πρωινό" "ουδέποτε υπήρχε πρόθεση να δολοφονήσει τη σύζυγό του και ούτε ήταν κάτι προσχεδιασμένο".

Και συμπλήρωσε πως θα είναι "καταλυτικές οι καταθέσεις ατόμων που ακόμη δεν έχουν καταθέσει".

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχουν δύο πρόσωπα - κλειδιά που θα καθορίσουν ενδεχομένως τις εξελίξεις. Αυτά τα πρόσωπα είναο ο ιατροδικαστής, ο διορισμένος από τον ίδιο τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και ο τεχνικός σύμβουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Δημήτρης Κοντομηνάς

Παλαιό Φάληρο: Πυροβόλησαν επιχειρηματία

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Ουκρανία και ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο