Ολυμπιακός: Τον δυσκόλεψε ο Άρης στο “Καραϊσκάκης”

Δυσκολεύτηκε, αλλά τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας τελικά του Άρη.

Με πρωταγωνιστή έναν αμυντικό του, εν προκειμένω τον Παπέ Σισέ που σημείωσε ένα γκολ και κέρδισε το πέναλτι για το νικητήριο γκολ, ο Ολυμπιακός νίκησε δύσκολα τον Άρη με 2-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ξεκίνησε επιτυχώς στα πλέι οφ, ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά από τον δεύτερο ΠΑΟΚ στους 15 βαθμούς, με παιχνίδι περισσότερο.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς ξεκίνησε δυνατά αλλά δεν μπορούσε να βρει εύκολα διαδρόμους στην περιοχή του Κουέστα, με αποτέλεσμα η πρώτη φάση να καταγραφεί 24 λεπτά από την έναρξη του παιχνιδιού, όταν από λάθος στην άμυνα του Άρη ο Ελ Αραμπί δεν μπόρεσε να νικήσει από πλάγια θέση τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Οι «κίτρινοι» απάντησαν στο 28΄ με μια κλασική ευκαιρία, καθώς ο Ιτούρμπε δεν κατάφερε να νικήσει τον Βατσλίκ. Τερματοφύλακας αλλά εκείνος στην απέναντι εστία ήταν ο πρωταγωνιστής στην επόμενη μεγάλη φάση της αναμέτρησης, με τον Κουέστα να αποκρούσει στο 40΄ πέναλτι του Ελ Αραμπί, που καταλογίστηκε στο απρόσεκτο μαρκάρισμα του Γκάνεα επί του Ροντρίγκες, αλλά χωρίς να πατά τη γραμμή του τέρματος ως όφειλε.

Τελικά το πρώτο ημίχρονο είχε σκορ, αφού στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καρβάλιο εκτέλεσε κόρνερ και ο σχεδόν δίμετρος Σισέ νίκησε τους πάντες στον αέρα για το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν τεράστια διπλή ευκαιρία για το 2-0 στο 47΄, όταν η αρχική κεφαλιά του κεφαλιά του Εμβιλά πήγε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια της φάσης ο Γάλλος απέτυχε να σκοράρει από πλάγια θέση.

Στο 49΄ ο διαιτητής Μανούχος καταλόγισε πέναλτι σε πτώση του Καμαρά στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά με εξέταση του VAR πήρε πίσω την απόφαση κι έδειξε κίτρινη στον επιθετικό του Άρη για θέατρο.

Ο Ολυμπιακός είχε «κατεβάσει στροφές» και ο Άρης το εκμεταλλεύτηκε ισοφαρίζοντας στο 61΄ με τον Εντιαγιέ, που πήρε την μπαλιά του Καμαρά στον κενό χώρο, ο Μανωλάς δεν κατάφερε να τον προλάβει και ο άσος της μακεδονικής ομάδας πλάσαρε κάτω από τα πόδια του Βατσλίκ για το 1-1.

Με το χρόνο να λιγοστεύει στην κλεψύδρα του αγώνα, ο Κουέστα έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ σουτ Α. Καμαρά που κόντραρε (83΄) και δευτερόλεπτα αργότερα ο Μανούχος καταλόγισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μπράμπετς επί του Σισέ, απόφαση για την απόφαση διαμαρτυρήθηκαν οι «κίτρινοι».

Απτόητος ο Ελ Αραμπί έστησε την μπάλα στα 11 βήματα κι αυτή τη φορά ξεγέλασε τον Κουέστα στέλνοντας την μπάλα στην άλλη γωνία, για να χαρίσει μια πολύ σημαντική νίκη στην ομάδα του.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευάγγελος Μανούχος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μανωλάς, Μπουχαλάκης - Κουέστα, Καμαρά, Φαμπιάνο, Ματίγια, Σάσα, Εντιαγιέ

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά (81΄ Βρουσάι), Σισέ, Μανωλάς, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης (63΄ Μαντί Καμαρά), Καρβάλιο (63΄ Βαλμπουενά), Ροντρίγκες (63΄ Τικίνιο), Μασούρας (46΄ Αγκιμπού Καμαρά), Ελ Αραμπί.

ΑΡΗΣ (Χέρμαν Μπούργος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Γκάνεα (76΄ Αγμπενιέμου), Σάσα, Ματίγια, Ιτούρμπε (70΄ Χάιροβιτς), Εντιαγέ, Γκάμα (69΄ Πάλμα), Καμαρά.

