Μητσοτάκης – Ζελένσκι μίλησαν για τη ρωσική εισβολή και την ελληνική ομογένεια

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε, μεταξύ άλλων, από τον Ουκρανό ομόλογο του για την κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές που διαμένει η ελληνική ομογένεια.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Volodymyr Zelenskyy, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της Ουκρανίας.

Βασικό αντικείμενο της συνομιλίας ήταν οι τρόποι αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων από την 19η ημέρα της ρωσικής εισβολής στη χώρα.

Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον κ. Zelenskyy, για την αμέριστη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην Ουκρανία, για την αποστολή βοήθειας και την υποδοχή προσφύγων Ομογενών και Ουκρανών.

Επίσης συζητήθηκε η δραματική κατάσταση στις περιοχές που διαμένει η ελληνική ομογένεια και η ανάγκη διάνοιξης ανθρωπιστικού διαδρόμου για την ασφαλή έξοδο, αλλά και την πρόσβαση του ανθρωπιστικού υλικού.

Held talks with ???? PM @kmitsotakis. Reported on the course of countering Russian aggression. We appreciate defense, humanitarian support of ????. Stressed the need to ensure the work of humanitarian corridors, especially in Mariopol. Also discussed ???? movement towards EU membership