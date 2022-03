Πολιτισμός

Ουκρανία: ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 40 τόνους βοήθειας (εικόνες)

Συνεχίζεται η έμπρακτη στήριξη των πληγέντων από τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στη Ουκρανία, με την αποστολή σημαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, συνεχίζοντας την έμπρακτη στήριξη και ενίσχυση των πληγέντων του πολέμου στην Ουκρανία, αποστέλλει εκ νέου μεγάλη ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία, προς ενίσχυση των πληγέντων του καταστροφικού πολέμου.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης, 15 Μαρτίου 2022, αναχώρησαν από την Κεντρική Αποθήκη του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα τρία (3) φορτηγά εφοδιασμένα με σαράντα (40) τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη πρώτης ανάγκης, αντισηπτικά, ηλεκτρικές γεννήτριες κ.α.) με προορισμό αρχικά το Σιρέτ (σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας) και εν συνεχεία το Τσερνιβτσί της Ουκρανίας, προκειμένου να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια απευθείας στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό.

Σημειώνεται ότι την ανθρωπιστική αποστολή του Ε.Ε.Σ. θα ενισχύσει Κινητή Μονάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ. με επαγγελματίες νοσηλεύτριες αλλά και διασωστικό όχημα με εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες. Οι εθελοντές και το προσωπικό του Ε.Ε.Σ. θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπου υπάρχει ανάγκη, ενισχύοντας σημαντικά το δύσκολό έργο του Ουκρανικού και του Ρουμανικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ευχαριστεί θερμά πολίτες, εταιρείες και οργανισμούς, σε όλη την Ελλάδα, για την τεράστια και συγκινητική ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα του για ενίσχυση των πληγέντων του πολέμου. Για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πληγέντες μέσω του Ε.Ε.Σ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: www.redcross.gr





Ο ΑΝΤ1 στο πλευρό του ουκρανικού λαού

Σημείωνεται πως σε αυτές τις δραματικές στιγμές για τον Ουκρανικό λαό, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το τραγικό πρόσωπο του πολέμου, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, προχωρά σε μία σημαντική πρωτοβουλία ανθρωπιάς.

Με μία κίνηση έμπρακτης στήριξης και ενίσχυσης των πληγέντων του πολέμου στην Ουκρανία, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεργάζεται με τον Ερυθρό Σταυρό, σε διεθνές επίπεδο, ενεργοποιώντας όλες τις δυνάμεις του στις χώρες της Ευρώπης, όπου δραστηριοποιείται.

Διαβάστε περισσότερα ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

