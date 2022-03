Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση στο Μοναστηράκι

Ποια είναι τα στοιχεία που προέκυψαν μετά τους σημερινούς ελέγχους στο κέντρο της Αθήνας.

Μετά την χθεσινή μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Πλατεία Βικτωρίας για την πάταξη των παράνομων δραστηριοτήτων στο κέντρο της Αθήνας, ακολούθησε σήμερα (17/3) το πρωί ακόμα μια αναλόγου μεγέθους επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Μοναστηρακίου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στην σημερινή επιχείρηση στην Πλατεία Μοναστηρακίου συμμετείχαν:180 αστυνομικοί (Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών / Υποδιεύθυνση Περιπολιών, Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής / Ο.Π.Κ.Ε., ΔΡΑΣΗ, Διεύθυνση 'Αμεσης Δράσης Αττικής / ΔΙ.ΑΣ., Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής).

Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 380 άτομα εκ των οποίων προέκυψαν:

• 69 προσαγωγές παράνομων μεταναστών, αλλοδαπών, που στερούνταν τα απαραίτητα έγγραφα και οδηγήθηκαν στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. της Αμυγδαλέζας

• 2 συλλήψεις για ναρκωτικά,

• 6 συλλήψεις για παρεμπόριο,

• 130 τροχαίες παραβάσεις για στάθμευση εκ των οποίων και 20 αφαιρέσεις πινακίδων,

• 76 λοιπές τροχαίες παραβάσεις (κράνος, ζώνη ασφαλείας κ.λπ.),

• 4 παραβάσεις διενέργειας επιβατικής μεταφοράς με κόμιστρο -λαθραία ταξί-

• 25 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις.

Όπως επισημαίνει η ΓΑΔΑ οι αστυνομικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, με αμείωτη ένταση, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

