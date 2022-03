Πέτρος Φιλιππίδης: “απών” στην πρεμιέρα της δίκης για βιασμούς

Κοινωνία

Σε διπλανή αίθουσα από εκείνη όπου δικάζεται ο Δημήτρης Λιγνάδης, ξεκινά η ακροματική διαδικασία. Αίτημα για διακοπή από την πλευρά του ηθοποιού. Το κατηγορητήριο και οι ηθοποιοί που θα καταθέσουν.

Ξεκίνησε η δίκη του ηθοποιού Πέτρου Φιλιππίδη για βαριές πράξεις σεξουαλικής βίας, όμως δεν παρίσταται στο δικαστήριο ο ηθοποιός λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, σύμφωνα με την υπεράσπισή του

Ακόμη μία υπόθεση από αυτές που έφθασαν στην Δικαιοσύνη μετά την κίνηση meToo που εκδηλώθηκε, πριν έναν χρόνο, από θύματα σεξουαλικής βίας, ανοίγει σήμερα στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου καλείται να λογοδοτήσει για βαρύτατες πράξεις ο επιφανής ηθοποιός Πέτρος Φιλιππίδης.

Ο καλλιτέχνης, που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από εμβληματικούς κωμικούς ρόλους που ερμήνευσε, είναι αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες βαριάς σεξουαλικής βίας, σε βάρος γυναικών συναδέλφων του, για τις οποίες κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος τον περασμένο Ιούλιο.

Σύμφωνα και με όσα είπε την Πέμπτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο συνήγορος του, ο ηθοποιός, που έχει μεταφερθεί εδώ και μέρες στις φυλακές Κορυδαλλού από το κατάστημα Τριπόλεως, δεν βρίσκεται σήμερα στην δικαστική αίθουσα, ενώ η υπεράσπιση του επικαλούμενη σοβαρό παθολογικό πρόβλημα υγείας του καλλιτέχνη θα αιτηθεί στο δικαστήριο την διακοπή της δίκης για λίγες ημέρες.

Για την υπόθεση αναμένεται να εξεταστούν περίπου 10 μάρτυρες μεταξύ των οποίων τρεις γνωστές στο κοινό ηθοποιοί, οι οποίες κλήθηκαν από τις παθούσες να εισφέρουν από το βήμα του μάρτυρα γεγονότα που αφορούν τον κατηγορούμενο. Πρόκειται για τις Κάτια Δανδουλάκη, Εβελίνα Παπούλια και Λένα Δροσάκη, η οποία έφθασε στο δικαστήριο συνοδευόμενη απο τον σύζυγο της, Αλέξανδρο Μπουρδούμη.

Η τελευταία, όπως και άλλες συνάδελφοί της, μεταξύ των οποίων η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, έχουν καταγγείλει τον κατηγορούμενο και δημόσια αλλά και στο πειθαρχικό όργανο του ΣΕΗ, για συγκεκριμένες πράξεις και συμπεριφορές, οι οποίες ωστόσο δεν ερευνήθηκαν ποινικά λόγω παραγραφών.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης καλείται να δικαστεί για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού, πράξεις για τις οποίες τον κατήγγειλαν τρεις συνάδελφοι του, που κατέθεσαν στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας ότι ο καλλιτέχνης εκμεταλλεύτηκε την θέση ισχύος που είχε ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και θιασάρχης.

Το ίδιο αναφέρεται και στο βούλευμα που εξέδωσε για την παραπομπή του ηθοποιού το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο υιοθετώντας ανάλογη εισαγγελική πρόταση, αποφαίνεται ότι ο κατηγορούμενος "εκμεταλλευόμενος την θέση ισχύος, το εγνωσμένο κύρος και την καταξίωση του στο χώρο, όντας ηθοποιός, σκηνοθέτης, θιασάρχης επιδίωκε συναντήσεις με τα θύματά του με αφορμή την λήψη βιογραφικών, εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του και την ανάγκη τους για εύρεση εργασίας..."

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος του, ο ηθοποιός φέρεται να βίασε μία συνάδελφο του το 2008, πράξη που έγινε δύο φορές, καθώς και να αποπειράθηκε να βιάσει άλλες δύο ηθοποιούς, το 2010 και το 2014. Σε δύο από τις περιπτώσεις οι πράξεις τελέστηκαν μέσα στο καμαρίνι του , όπου για επαγγελματικούς λόγους βρέθηκαν εκεί οι συνάδελφοι του, ενώ στην τρίτη περίπτωση επιχείρησε να βιάσει την ηθοποιό μέσα στο αυτοκίνητο του, μετά από επαγγελματικό ραντεβού που είχε με την άνεργη τότε, παθούσα .

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως οι καταγγέλλουσες έχουν στόχο την προσωπική τους προβολή δια της συκοφάντησης του ίδιου.

Ωστόσο η εκδοχή που επικαλείται δεν γίνεται δεκτή από τους δικαστές, οι οποίοι στο παραπεμπτικό βούλευμα αποφαίνονται ότι δεν "υφίσταται κίνητρο συκοφάντησης του κατηγορούμενου προκειμένου (τα θύματα) να αποκτήσουν δημοσιότητα, καθώς έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τα καταγγελλόμενα και εάν πράγματι ο στόχος των παθουσών ήταν να αποκτήσουν δημοσιότητα, θα είχαν καταγγείλει τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, όταν βρίσκονταν στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους πορείας".

Κατά την άποψη του δικαστικού Συμβουλίου που έκρινε την υπόθεση, ο κατηγορούμενος εμφανίζει "εξακολουθητική δράση για μεγάλο χρονικό διάστημα (2008 έως 2014) σε βάρος περισσότερων θυμάτων" ενώ επιδείκνυε "ιδιαίτερη σκληρότητα, επιμονή και αναλγησία κατά τις επιθέσεις χωρίς να πτοείται από την σθεναρή αντίσταση, τις φωνές, τα κλάματα και τον τραυματισμό των παθουσών κατά την απόπειρα διαφυγής τους". Παράλληλα όπως τονίζεται στο βούλευμα "ήταν αμετανόητος και απτόητος και μετά την τέλεση των πράξεών του απευθύνοντας χυδαίες εκφράσεις και απειλές κατά των θυμάτων του" γεγονός από το οποίο καταδεικνύεται "ιδιαίτερη επικινδυνότητα ως στοιχείο του χαρακτήρα του και σταθερή ροπή του στην τέλεση συναφών εγκλημάτων".

Η δίκη θα διεξαχθεί σε αίθουσα ακριβώς δίπλα από την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, η οποία συνεχίζεται σήμερα.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης, μετήχθη λίγο πριν απο τις 09:00 το πρωί στα δικαστήρια, όπου ο δικηγόρος του, Αλέξης Κούγιας, επιχειρεί να αποδομήσει την κατάθεση του πρώτου μάρτυρα κατηγορίας, ο οποίος υποστηρίζει ότι υπέστη βιασμό απο τον καλλιτέχνη.

