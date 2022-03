Κοινωνία

Καιρός: χιόνια και στην Αττική την Κυριακή

Τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις αναμένονται την Κυριακή σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων είναι η Αττική.

Συνεχίζονται οι βροχές και οι χιονοπτώσεις αύριο, μαζί με τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες που καταγράφηκαν και σήμερα. Την Κυριακή αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, κυρίως στο Αιγαίο, στην Κρήτη, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Στις παραπάνω περιοχές θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς επίσης σποραδικές βροχές στα χαμηλότερα υψόμετρα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις που θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η θερμοκρασία, σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και άνοδο στα ανατολικά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -7 έως 4 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -5 έως 9, στη Θεσσαλία από -4 έως 8, στην Ήπειρο από -4 έως 11, στην Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο από -1 έως 8, στη Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο από 1 έως 9, στα νησιά του Ιονίου από 2 έως 9, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 0 έως 10, στις Κυκλάδες από 2 έως 8, ενώ στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις 5 έως 7 και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 8 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 και τοπικά έως 7 Μποφόρ, ενώ από το απόγευμα 3 έως 5 και τοπικά έως 6 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά του νομού. Πιθανότητα χιονόνερου υπάρχει και για περιοχές χαμηλού υψομέτρου έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 Μποφόρ και από το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια 4 έως 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 3 έως 8 βαθμούς Κελσίου.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 0 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

