Κόσμος

Ουκρανία – Ζελένσκι: Είμαι έτοιμος να διαπραγματευθώ με τον Πούτιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, υπογράμμισε ότι αν οι απόπειρες για τον τερματισμό του πολέμου αποτύχουν, η σύρραξη θα μεταβληθεί σε Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι «είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι «χωρίς διαπραγματεύσεις, δεν θα σταματήσουμε τον πόλεμο» που διεξάγεται από την Ρωσία κατά της Ουκρανίας, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNN.

«Είμαι έτοιμος για διαπραγματεύσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Είμαι έτοιμος εδώ και δύο χρόνια και πιστεύω ότι, χωρίς διαπραγματεύσεις, δεν θα σταματήσουμε τον πόλεμο», είπε , ενώ αναφερόμενος στους γύρους των συνομιλιών που έχουν διεξαχθεί μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δήλωσε ότι «έχουν μεγάλη αξία».

«Αν υπάρχει και μόνο 1% πιθανότητα τερματισμού αυτού του πολέμου, πρέπει να την αρπάξουμε», είπε.

«Αλλά, αν οι απόπειρες αποτύχουν, αυτό θα πει ότι η σύρραξη στην Ουκρανία είναι ένας τρίτος παγκόσμιο πόλεμος», προειδοποίησε.

Απέναντι σε έναν ρωσικό στρατό που εισέβαλε στην Ουκρανία για να εξοντώσει τον πληθυσμό, «οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα σχήματα, όλες τις ευκαιρίες για να έχουμε την δυνατότητα να διαπραγματευθούμε, την δυνατότητα να μιλήσουμε στον Πούτιν», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύελπις γιος αποδίδει τιμές στον Αντιστράτηγο πατέρα του (εικόνες)

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση

ΜotoGP - Μάρκεθ: Ατύχημα - σοκ στο Grand Prix της Ινδονησίας (βίντεο)