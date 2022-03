Life

“The 2Night Show” με εκπλήξεις την Δευτέρα (εικόνες)

Ποιους υποδέχεται στο πλατό της εκπομπής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Πάνο Σταθακόπουλο. Το «χαμογελαστό παιδί» της υποκριτικής, όπως τον αποκαλούν οι συνάδελφοί του, μοιράζεται δυνατές στιγμές της ζωής του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια στο χωριό, τις γεωργικές εργασίες στα χωράφια, τη φοίτησή του στην Ιερατική Σχολή της Τήνου και τα σχέδια των γονιών του για σπουδές στην Ιταλία. Περιγράφει τα πρώτα φτωχικά χρόνια στην Αθήνα, το υπόγειο που φιλοξένησε τα όνειρά του και τη δουλειά που έκανε ως μικροπωλητής σε πάγκους, για να πληρώνει τη Δραματική Σχολή. Γιατί αποφεύγει τον γάμο και πώς αντέδρασε όταν κάποτε τον είχε σκεφτεί; Μιλάει με ενθουσιασμό για τον ρόλο του Δημάρχου που ενσαρκώνει στους «Συμπέθερους από τα Τίρανα», αλλά και για τους χαρακτήρες του Αρκά στους οποίους μεταμορφώνεται, με μεγάλη επιτυχία, στην παράσταση «Εκτός Ελέγχου».

Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και η Κρυσταλλία. Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια, την οποία απολαμβάνουμε και στη θέση της κριτικής επιτροπής του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο», ξεδιπλώνει άγνωστες πτυχές της ζωής της. Μιλάει για τα μαθητικά της χρόνια ως «αγοροκόριτσο», για τον λόγο που έκοψε την «καλημέρα» στον καλύτερό της φίλο, και για τα «γαλλικά» που της αρέσει να μιλάει. Επίσης, περιγράφει την εμπειρία της ως κριτής του σόου και αποκαλύπτει ποιος διαγωνιζόμενος έχει γίνει το «alter ego» της. Γιατί νιώθει άβολα στις συνεντεύξεις; Πόσο έχει αλλάξει τη ζωή της ο μικρός Νικηφόρος; Τέλος, η Κρυσταλλία στέλνει το δικό της μήνυμα για τη διαφορετικότητα, μέσα από το νέο της τραγούδι «Φώτα», που σκηνοθέτησε ο αγαπημένος της σύζυγος, Δημήτρης Πλατανιάς.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 24:00

