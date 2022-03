Κοινωνία

Βιασμός 18χρονης σε “συνέντευξη” για δουλειά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Εφιάλτης” για την κοπέλα, που πήγε σε σπίτι για να συζητήσει σχετικά με την πρόσληψη της ως νταντά ενός παιδιού.

Μια 18χρονη κοπέλα πήγε να πιάσει δουλειά ως νταντά, όμως όταν βρέθηκε στο διαμέρισμα, έχοντας απέναντι της έναν 31χρονο άνδρα, βίωσε τον απόλυτο 'εφιάλτη", αφού όπως κατήγγειλε την βίασε, υπό την απειλή μαχαιριού.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, αναφέρονται τα εξής:

«Συνελήφθη με ένταλμα, χθες (22-3-2022) το απόγευμα στον Πειραιά, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, 31χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για βιασμό.

Ο ανωτέρω κατηγορείται ότι απογευματινές ώρες της 20-3-2022, μετά από ανταλλαγή μηνυμάτων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, προσκάλεσε σε διαμέρισμα 18χρονη ημεδαπή, προκειμένου να συζητήσουν για την πρόσληψή της, ως νταντά του παιδιού του.

Η ανωτέρω μετέβη στο εν λόγω διαμέρισμα, όπου ο κατηγορούμενος με την απειλή μαχαιριού την ακινητοποίησε και προέβη στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, ταυτοποιήθηκε ο δράστης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών και εκδόθηκε ένταλμα, δυνάμει του οποίου συνελήφθη ο 31χρονος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Ειδήσεις σήμερα:

Πλεύρης για ανεμβολίαστους: άρση προστίμου και νέα χαλάρωση μέτρων

Πόλεμος στην Ουκρανία: συνεχείς βομβαρδισμοί και μάχες σώμα με σώμα (βίντεο)

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Ρούλα Πισπιρίγκου: πείτε μου κι εμένα τι έκανα στα παιδιά μου...