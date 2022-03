Συνταγές

Κοτόπουλο με κάρυ και ρύζι μπασμάτι από τον Πέτρο Συρίγο

Όπως εξήγησε ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”, η συνταγή μπορεί να γίνει και με γαρίδες ή με άλλον είδος κρέατος.

Κοτόπουλο με κάρυ και ρύζι μπασμάτι ετοίμασε ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό», την Τετάρτη, σημειώνοντας πως η συνταγή μπορεί να γίνει και νηστίσιμη, εάν γίνει με γαρίδες ή να γίνει με άλλο είδος κρέατος, πχ. χοιρινό.

Όπως εξήγησε ο Πέτρος Συρίγος, το Κοτόπουλο με κάρυ και ρύζι μπασμάτι είναι μια πεντανόστιμη συνταγή που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους!

Συστατικά για το κοτόπουλο

400 γρ στήθος κοτό π ουλο σε κύ β ους

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκ . σ κόρδο

2 κ. τ.σ τζίντζερ τριμμένο

½ κόκκινη πιπ εριά

½ π ράσινη πιπ εριά

½ κίτρινη πιπ εριά

1 μήλο π ράσινο

3 κ. τ.σ κάρυ κίτρινο σκόνη

200 ml ζωμό κοτόπουλο

200 ml κρέμα καρύδας

1 ½ κ.τ.σ αλεύρι

2 κ.τ.σ βούτυρο

2 κ.τ.σ ελαιόλαδο

αλάτι, πιπέρι

1κ.τ.γ ζάχαρη

Φρέσκο κρεμμύδι, φρέσκο κόλιανδρο

Υλικά για το ρύζι 250 γρ ρύζι μπασμάτι

450 ml νερό κρύο

1 κ.τ.σ βούτυρο αγελαδινό

1 φύλλο δάφνης

αλάτι, πιπέρι Η συνταγή για το κοτόπουλο με κάρυ Σε μια κατσαρόλα μεσαίου μεγέθους βάζουμε 2 κ.τ.σ βούτυρο και σοτάρουμε το κοτόπουλο που έχουμε κόψει σε κύβους, μέχρι να πάρουν χρώμα. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι, τις πιπεριές, το σκόρδο και σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για 2 λεπτά. Στη συνέχεια τρίβουμε το τζίντζερ και βάζουμε 2 κ.τ.σ από τον χυμό του, το υπόλοιπο με τις ίνες δεν το προσθέτουμε. Προσθέτουμε το κάρυ και το αλεύρι και σοτάρουμε για 1 λεπτό. Σβήνουμε με τον ζωμό κοτόπουλο και στη συνέχεια προσθέτουμε την κρέμα καρύδας και την ζάχαρη, αλατοπιπερώνουμε. Βράζουμε το μείγμα μέχρι να δέσει και τότε βάζουμε το μήλο κομμένο σε κυβάκια. Γαρνίρουμε με φρέσκο κρεμμύδι και κόλιανδρο ψιλοκομμένο. Για το ρύζι Ξεπλένουμε το ρύζι 2-3 φορές βάζοντας το σε ένα μπολ με νερό, ανακατεύουμε, σουρώνουμε και ξαναβάζουμε νερό. Αυτό το κάνουμε 3 φορές, βοηθάει στο να μας γίνει σπυρωτό το ρύζι. Βάζουμε το ρύζι με τα 450 ml νερό, το βούτυρο, αλάτι, πιπέρι, δάφνη σε μια κατσαρόλα και βάζουμε στην φωτιά. Βάζουμε τέρμα την ένταση. Όταν κοχλάσει χαμηλώνουμε στο ελάχιστο (στο 1) σκεπάζουμε με ένα καπάκι και σιγοβράζουμε για 18 λεπτά ακριβώς, προσοχή μην ανοίξετε καθόλου το καπάκι. Όταν περάσουν τα 18 λεπτά, σβήστε τη φωτιά και αφήστε για 5 λεπτά ακόμη σκεπασμένο. Ξεσκεπάστε και με μια κουτάλα σπάμε το ρύζι να αφρατέψει.

