Αφράτο κέικ σοκολάτα - βανίλια από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" έφτιαξε ένα απολαυστικό κέικ σοκολάτα - βανίλια που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους και μοιράστηκς τα μυστικά για να είναι βγαίνει πάντα τέλειο.

Κέικ βανίλια σοκολάτα, έκανε ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος, που μοιράστηκε μυστικά για να είναι πάντα επιτυχημένη η συνταγή.

Όπως εξήγησε ο Πέτρος Συρίγος είναι μία συνταγή για όλες τις ώρες της ημέρας που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους.

Κέικ βανίλια σοκολάτα – Υλικά:

250 γρ βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

400 γρ ζάχαρη

5 αυγά

250 ml γάλα

1 βανίλια

Ξύσμα από 1 πορτοκαλί

500 γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

2 κ.τ.σ μπέικιν πάουντερ

3 κ.τ.σ κακάο σκόνη

1 πρέζα αλάτι

Η συνταγή:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175 βαθμούς στον αέρα. Στον κάδο του μίξερ ή σε σύρμα χειρός χτυπάμε το μαλακό βούτυρο σε δυνατή ταχύτητα να αφρατέψει. Στη συνέχεια προσθέτουμε σε δόσεις τη κρυσταλλική ζάχαρη και περιμένουμε να ενσωματωθεί συνεχίζοντας το χτύπημα. Σε ένα μπολ σπάμε τα αυγά και προσθέτουμε ένα ένα στο μίξερ μέχρι να τα βάλουμε όλα και συνεχίζουμε το χτύπημα ώστε να ενσωματωθούν. Σε ένα άλλο μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι και προσθέτουμε μέσα το αλάτι, τη βανίλια, το μπέικιν και το ξύσμα πορτοκάλι. Χαμηλώνουμε την ένταση της ταχύτητας και προσθέτουμε το μείγμα με το αλεύρι στον κάδο του μίξερ, ενσωματώνουνε και το γάλα εναλλάξ με το αλεύρι μέχρι να γίνει ένα αέρινο ομοιογενές μείγμα για το κέικ βανίλια σοκολάτα. Προσοχή δεν θέλει πολύ χτύπημα από τη στιγμή που θα μπει το αλεύρι, απλά να ενσωματωθούν. Σε μια βουτυρωμένη και αλευρωμένο ή πασπαλισμένη με ζάχαρη στρογγυλή φόρμα κέικ βάζουμε τα 3/4 από το μείγμα. Στο υπόλοιπο μείγμα ρίχνουμε το κακάο και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Βάζουμε σε διάφορα σημεία με το κουτάλι το μείγμα σοκολάτας και στριφογυρίζουμε λίγο με το κουτάλι ώστε να ανακατευτούν αλλά όχι πολύ. Ψήνουμε για 40 λεπτά στους 175 και στη συνέχεια για 15 λεπτά στους 180. Αφαιρούμε από τον φούρνο το βγάζουμε στον πάγκο μας και αφήνουμε για 15 λεπτά να κρυώσει. Έπειτα αναποδογυρίζουμε σε ένα πιάτο και όταν κρυώσει τελείως πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και έτοιμο το ζουμερό κέικ βανίλια σοκολάτα!

Μυστικά για αφράτο κέικ βανίλια σοκολάτα: Δεν ανοίγουμε ποτέ τον φούρνο όταν ψήνουμε κεικ.

Ψήνουμε πάντα στον αέρα.

Πάντα το βούτυρο να είναι μαλακό. Επομένως καλό θα ήταν να το βγάζουμε από το ψυγείο την προηγούμενη μέρα (δεν παθαίνει τίποτα).

Πρέπει να αφρατέψει καλά το βούτυρο και να προσθέσουμε μετά τη ζάχαρη.

Πρέπει να αφρατέψει καλά η ζάχαρη μαζί με το βούτυρο.

Τα αυγά τα σπάμε όλα σε ένα μπολ και μετά τα ρίχνουμε μέσα γιατί αν τα σπάσουμε πάνω από το μίξερ υπάρχει περίπτωση να πέσει τσόφλι μέσα και μετά να αναγκαστούμε να πετάξουμε όλο το μείγμα.

Όταν το βγάλουμε από τον φούρνο είναι απαραίτητο να το αφήσουμε 15-30 λεπτά να κρυώσει λίγο και μετά να αναποδογυρισουμε.