Κόσμος

Ζελένσκι σε ΝΑΤΟ: χρειαζόμαστε στρατιωτική βοήθεια χωρίς περιορισμούς

Ο Ουκρανός πρόεδρος, έκανε λόγο και για χρήση βομβών φωσφόρου από τη Ρωσία.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία από τη ρωσική εισβολή να κλείνει ένα μήνα σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η συνεδρίαση, γίνεται παρουσία του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν και ως κεντρικό θέμα συζήτησης έχει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αλλά και τις επιπτώσεις της στην οικονομία και γεωπολιτική.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τις χώρες του ΝΑΤΟ την παροχή «στρατιωτικής βοήθειας χωρίς περιορισμούς» προς την χώρα του, ώστε να μπορέσει πολεμήσει τον ρωσικό στρατό τον οποίο μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει «σε άνισες συνθήκες».

«Για να σώσουμε τους ανθρώπους και τις πόλεις μας, η Ουκρανία έχει ανάγκη από στρατιωτική βοήθεια χωρίς περιορισμούς, Οπως η Ρωσία χρησιμοποιεί χωρίς περιορισμούς όλο το οπλοστάσιό της εναντίον μας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεομήνυμά του που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Telegram που απευθύνεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ατλαντικής Συμμαχίας που συνέρχονται εκτάκτως στις Βρυξέλλες με θέμα τον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Ο ουκρανικός στρατός αντιστέκεται εδώ και έναν μήνα σε άνισες συνθήκες! Επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα εδώ και έναν μήνα».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε το αίτημα για χορήγηση καταδιωκτικών αεροσκαφών και τανκς, κυρίως για την άρση της πολιορκίας της Μαριούπολης, του Μπερντιάνσκ και της Μελιτόπολης, των πόλεων της νότιας Ουκρανίας που πολιορκούνται από τον ρωσικό στρατό.

«Εχετε χιλιάδες καταδιωκτικά αεροσκάφη. Αλλά δεν μας έχετε δώσει ακόμη», είπε.

«Εχετε τουλάχιστον 20.000 τανκς (...) Η Ουκρανία έχει ζητήσει το ένα τοις εκατό του συνόλου των τανκς σας! Δώστε τα μας ή πουλήστε τα μας! Αλλά εξακολουθούμε να μην παίρνουμε ξεκάθαρη απάντηση».

«Σας παρακαλώ, μη μας ξαναπείτε ποτέ ότι ο στρατός μας δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του ΝΑΤΟ. Αποδείξαμε για τι είμαστε ικανοί. Και πόσο μπορούμε να συμβάλουμε στην κοινή ασφάλεια στην Ευρώπη και στον κόσμο», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε γκρίζα ζώνη, ανάμεσα στην Δύση και την Ρωσία. Αλλά υπερασπιζόμαστε τις κοινές μας μαζί σας αξίες. (...) Και υπερασπιζόμαστε όλες αυτές τις αξίες εδώ και ήδη έναν μήνα!».

«Είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνεσθε ήδη ότι η Ρωσία δεν έχει την πρόθεση να σταματήσει στην Ουκρανία (...) Θέλει να πάει πιο μακριά» και να στραφεί «κατά των ανατολικών μελών του ΝΑΤΟ, των βαλτικών χωρών, της Πολωνίας (...) τότε το ΝΑΤΟ θα σταματήσει να σκέφτεται την αντίδραση της Ρωσίας; Ποιος μπορεί να είναι βέβαιος; Και εσείς είστε πεπεισμένοι ότι το άρθρο 5 μπορεί να λειτουργήσει;».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατηγόρησε την Ρωσία ότι χρησιμοποιεί βόμβες φωσφόρου στην Ουκρανία κατά ουκρανικών στόχων, ακριβώς έναν μήνα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, επαναλαμβάνοντας τις καταγγελίες του κυβερνήτη της περιοχής του Λουχάνσκ μετά τον βομβαρδισμό της κωμόπολης Ρουμπίνε.

«Σήμερα το πρωί (...) έπεσαν ρωσικές βόμβες φωσφόρου. Μεγάλοι σκοτώθηκαν και παιδιά σκοτώθηκαν και πάλι», κατήγγειλε στο ίδιο μήνυμα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αλλος αξιωματούχος του Λουχάνσκ είχε κατηγορήσει στις 13 Μαρτίου τις ρωσικές δυνάμεις ότι έκαναν χρήση βομβών φωσφόρου. Και αξιωματούχος του Ιρπίν, βορειοδυτικά του Κιέβου, έκανε χθες αντίστοιχες καταγγελίες με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

