Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας του ΝΑΤΟ

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα έχει καταθέσει προτάσεις σχετικά με την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου αλλά και ότι είναι αναγκαία η ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης απο τη Ρωσία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε δηλώσεις κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο έλληνας πρωθυπουργός, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για την ανάγκη ενίσχυσης από την Ευρώπη στις αμυντικές δαπάνες, για τα μέτρα που πρέπει να ληφθύν όσον αφορά τις ανατιμήσεις του φυσικού αερίου αλλά και την άμεση ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία.

Όσον αφορά τη χρήση χημικών όπλων από τη Ρωσία στην Ουκρανία και τις αμυντικές δαπάνες, ανέφερε: "Ελπίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα στείλουμε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα σήμερα ότι η Συμμαχία μας είναι απόλυτα ενωμένη στο ζήτημα της στήριξης της Ουκρανίας, σε αυτόν τον αγώνα για την ύπαρξή της. Και θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνειδητοποίησαν, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης, ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα και τις αμυντικές της δαπάνες. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δαπανά πάνω από το 2% του ΑΕΠ της για την άμυνα εδώ και καιρό. Η Ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία είναι απόλυτα συμπληρωματική με τη Συμμαχία. Κι αναμένω ότι αυτή η ισχυρή σχέση θα λάβει συγκεκριμένη μορφή στη Σύνοδο της Μαδρίτης, τον Ιούνιο."

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας: "Θεωρώ πως θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να διασφαλίσουμε πως όποια μέτρα εφαρμόσουμε δεν θα καταλήξουν να είναι πιο επώδυνα για τους Ευρωπαίους πολίτες από ό,τι για τη Ρωσία. Πιστεύω πως η δέσμη των κυρώσεων που έχουμε επιβάλει είναι ισχυρή. Πιστεύω πως τώρα θα πρέπει να εστιάσουμε στο να μην υπάρξουν «διαρροές» όσον αφορά στην εφαρμογή των κυρώσεων, ότι όλες οι χώρες που είναι μέλη αυτής της συμμαχίας συμμετέχουν στις κυρώσεις."

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενεργήσουμε το ταχύτερο δυνατό ώστε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Αυτή είναι η απόφαση που λάβαμε στις Βερσαλλίες. Και, φυσικά, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη συλλογική δύναμη της Ευρώπης στις αγορές ώστε να πετύχουμε τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου. Διότι το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα στην Ευρώπη είναι η σύνδεση μεταξύ των πολύ υψηλών τιμών του φυσικού αερίου και των πολύ υψηλών τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτό το ζήτημα θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα το απόγευμα. Η Ελλάδα έχει διατυπώσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά τη χρήση της συλλογικής δύναμης που έχουμε στην αγορά για να ρίξουμε τις τιμές του φυσικού αερίου, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μας, οι επιχειρήσεις μας, δεν θα αντιμετωπίσουν δυσανάλογο κόστος από την εφαρμογή αυτών των κυρώσεων."

Και τέλος αναφέρθηκε στην αύξηση των τιμών στην ενέργεια λόγω της ρωσικής εισβολής: "Αναμένω ότι σίγουρα θα επηρεαστεί η ανάπτυξη, με βάση τις προβλέψεις μας. Και αυτό είναι το τίμημα που θα πληρώσουμε για να αντισταθούμε σε μια επιθετική συμπεριφορά. Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι πιθανή μια ύφεση. Αλλά -επαναλαμβάνω- εναπόκειται σε μας, κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες, να είμαστε δημιουργικοί, να σκεφτούμε λύσεις έξω από το συνηθισμένο πλαίσιο, προκειμένου να βάλουμε ένα όριο στην αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου που αυτή τη στιγμή προκαλεί πραγματικά μεγάλη ζημιά σε ολόκληρη την Ευρώπη."

