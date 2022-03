Οικονομία

ΟΛΥΜΠΟΣ: αυξήσεις μισθών έως 15% στην γαλακτοβιομηχανία

Ευχάριστα νέα για τους εργαζόμενους και τα στελέχη της εταιρείας με την ανοδική πορεία, είχε η διήμερη συνάντηση στα Τρίκαλα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, «Με απολογισμό δράσεων και προσδιορισμό των νέων αναπτυξιακών στόχων του ομίλου, πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα το διήμερο 22 και 23 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Ανάντι, η ετήσια συνάντηση στελεχών της Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.

Μιλώντας στην εκδήλωση ο πρόεδρος της εταιρείας Τάκης Σαράντης και ο διευθύνων σύμβουλος Μιχάλης Σαράντης, αναφέρθηκαν στην υψηλή αξία του στελεχιακού δυναμικού της επιχείρησης, ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες στις εργασίες για την καθοριστική συμβολή τους στην υλοποίηση των εταιρικών στόχων.

Η διοίκηση της Ελληνικά Γαλακτοκομεία, συμμεριζόμενη την αναπροσαρμογή του κόστους ζωής, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις ανατιμήσεις βασικών αγαθών, προχώρησε σε αυξήσεις των αμοιβών των εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα αυξάνονται κατά 15% οι μισθοί που κυμαίνονται κάτω από 25.000 ευρώ σε ετήσιο κόστος, και κατά 10% εκείνοι που υπερβαίνουν τις 25.000 ευρώ ετησίως.

Ο όμιλος των αδερφών Σαράντη πραγματοποίησε το 2021 κύκλο εργασιών 427 εκ. ευρώ παραμένοντας η μεγαλύτερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας. Διαθέτει 7 εργοστάσια και έναν ρυθμό επενδύσεων που αγγίζει τα 40 εκ. ευρώ το χρόνο, φτάνοντας κατά την τελευταία πενταετία τα 193 εκ ευρώ.

Στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου, δίπλα στην ΟΛΥΜΠΟΣ, την ΤΥΡΑΣ και την ΡΟΔΟΠΗ, προστέθηκαν την τελευταία διετία τα αναψυκτικά ΚΛΙΑΦΑ και το ανθρακούχο νερό ΔΟΥΜΠΙΑ.

Σε επίπεδο παραγωγικών υποδομών, μεταξύ άλλων, ολοκληρώθηκαν και λειτουργούν στην ΤΥΡΑΣ οι νέοι αυτοματοποιημένοι ψυκτικοί θάλαμοι που είναι οι μεγαλύτεροι στα βαλκάνια, καθώς και μια σύγχρονη γραμμή φέτας ύψους 14 εκ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τον κύκλο των νέων επενδύσεων, ξεκίνησε ήδη η κατασκευή του νέου εργοστασίου παραγωγής χαλουμιού στην Κύπρο συνολικού προϋπολογισμού 35 εκ. ευρώ.

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται σήμερα στον όμιλο ανέρχονται σε 1.550 άτομα».

