Πολιτική

Μαριούπολη: Μητσοτάκης - Μακρόν συμφώνησαν για συμμετοχή της Ελλάδας σε ανθρωπιστική επιχείρηση

Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για την συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.



Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια συνομιλίας που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν συμφωνήθηκε η Ελλάδα να πάρει μέρος σε πιθανή ανθρωπιστική επιχείρηση στη Μαριούπολη.

Προσθέτουν πως είναι γνωστό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη Μαριούπολη, λόγω της ελληνικής ομογένειας που ήδη θρηνεί απώλειες.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ αναφέρθηξε στην τραγωδία που εκτυλίσσεται στη Μαριούπολη, η οποία όπως τόνισε «σχεδόν σβήστηκε από τον χάρτη».

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συναντώνται στις Βρυξέλλες συμφώνησαν να ενισχύσουν την ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας απέναντι στον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία, και προειδοποίησαν τη Μόσχα να μην χρησιμοποιήσει χημικά όπλα.