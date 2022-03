Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γκάγκα: Πώς θα κάνουμε Πάσχα

"Καμπανάκι" Γκάγκα για την πορεία της πανδημίας. Τι είπε η αν. υπουργός Υγείας για τις μάσκες και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού.

Για την πορεία της πανδημίας αλλά και την άρση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού μίλησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.

«Οι μολύνσεις είναι πολλές» είπε και πρόσθεσε ότι «θα ήθελα να σας πω καλές ειδήσεις αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι λόγω του καιρού μπορούμε να είμαστε έξω, χωρίς τη μάσκα», είπε η κ. Γκάγκα.

Τα δεδομένα δεν είναι καλά

Απαντώντας στο εάν επίκειται η κατάργηση της μάσκας στους κλειστούς χώρους η ίδια διέψευσε ότι θα πετάξουμε σύντομα τις μάσκες σε σούπερ μάρκετ και κομμωτήρια εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων. «Τα δεδομένα δεν είναι καλά», τόνισε η κ. Γκάγκα.

«Το πιστοποιητικό εμβολιασμού το έχουμε και τηρούμε τα μέτρα μέχρι να χαλαρώσουμε. Δεν είναι η ώρα τώρα», επισήμανε σε ερώτηση για το πότε θα χαλαρώσουν τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας.

«Πρέπει να είμαστε προσεχτικοί για να έχουμε μια καλή τουριστική περίοδο», διευκρίνισε η αναπληρώτρια υπουργός υγείας και εστίασε ότι πρέπει να είμαστε προσεχτικοί για μην κολλήσουμε και να περάσουμε ένα καλό Πάσχα.

Η κυβερνητική γραμμή είναι να μην επιστρέψουν οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί στο ΕΣΥ

Μιλώντας για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς η κ. Γκάγκα τόνισε ότι η επιστήμη βασίζεται σε τεκμήρια. «Οι υγειονομικοί είναι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. Είναι ένας “φάρος”, ωστόσο, ζούμε με κάποιους κανόνες», ανέφερε. Και όπως είπε, η κυβερνητική γραμμή είναι να μην επιστρέψουν οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί στο ΕΣΥ. Πρόσθεσε, επίσης, ότι αρκετοί γιατροί συμφωνούν με αυτή την άποψη καθώς ο χώρος της υγείας είναι ευαίσθητος και όλοι πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες.

Να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν διαρρεύσει πληροφορίες ότι από την Δευτέρα 2 Μάϊου πιθανότατα δεν θα ήταν απαραίτητο το πιστοποιητικό εμβολιασμού για την είσοδο σε λιανεμπόριο και εστίαση και ότι καταργούνται οι σχετικοί έλεγχοι. Ομοίως, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, την ίδια ημερομηνία, ήταν πιθανή και η αφαίρεση της μάσκες σε κλειστούς χώρους πλην των χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως νοσοκομεία και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. «Την όποια εξέλιξη στην άρση των μέτρων θα την κρίνουν τα υγειονομικά δεδομένα», πρόσθεσε για το θέμα η κ. Γκάγκα.

