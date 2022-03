Πολιτική

Δένδιας: αναθεώρηση της εξωτερικής πολιτικής, λόγω Ουκρανίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα θέματα που τέθηκαν στη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και του Αιγύπτιου ομολόγου του, στην Αίγυπτο.

Το μήνυμα πως η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι μια εξωτερική πολιτική αρχών: σταθερότητα, ασφάλεια, σεβασμός της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, και «αυτές θα συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε», έστειλε από το Κάιρο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Σε δήλωσή του μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση και τις διευρυμένες συνομιλίες με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι, ο Νίκος Δένδιας είπε πως η Ελλάδα θεωρεί την Αίγυπτο ως έναν από τους πιο σημαντικούς, στρατηγικούς της συμμάχους.

Αναφερθείς ειδικότερα στις συνομιλίες, είπε πως είχε μια μακρά συνάντηση με τον φίλο του Σάμεχ Σούκρι (Sameh Shoukry), κατά την οποία συζήτησαν για την κρίση στην Ουκρανία, τα πολύ μεγάλα προβλήματα της επισιτιστικής κρίσης που δημιουργείται σαν επακόλουθο της ενεργειακής κρίσης και πώς αυτή επηρεάζει και την αιγυπτιακή οικονομία, σημειώνοντας πως η Ελλάδα έχει τεράστιο ενδιαφέρον για τη σταθερότητα και την πρόοδο της Αιγύπτου.

Περαιτέρω, συζήτησαν αναλυτικά για τη Λιβύη, για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την ύπαρξη δύο πρωθυπουργών και πώς μπορούν οι δύο χώρες να συντονίσουν τις ενέργειές τους, ώστε η Λιβύη να οδηγηθεί τελικά σε εκλογές.

Επίσης, επί τάπητος τέθηκαν η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η ανάγκη να επιβληθεί η νομιμότητα, το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.





Εν συνεχεία, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου ενημέρωσε τον Νίκο Δένδια για τις συνομιλίες που είχε στη συνάντηση της ερήμου Νεγκέβ, όπου παρίστατο και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Υπενθυμίζεται πως στη συνάντηση αυτή έλαβαν μέρος οι υπουργοί Εξωτερικών του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μαρόκου, του Μπαχρέιν και της Αιγύπτου.

Εξάλλου τον ευχαρίστησε για τη βοήθεια που η Αίγυπτος παρείχε στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και γνωστοποίησε ότι συνεννοήθηκαν «ώστε η Ελλάδα να ορίσει έναν Ειδικό Απεσταλμένο, ο οποίος θα μπορεί να αντιμετωπίζει τα θέματα που η Τουρκία θέτει στο πλαίσιο αυτού του οργανισμού, σε συνεργασία με φιλικές χώρες, όπως η Αίγυπτος, που βλέπουν καθαρά τα κίνητρα της Τουρκίας πίσω από τα σχέδια αποφάσεων, τα οποία καταθέτει».

Δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον Αιγύπτιο ομόλογό του για την προεδρία της Αιγύπτου στη Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή. Η Ελλάδα θα συμμετέχει με κάθε τρόπο, υπογράμμισε και προσέθεσε: «Παρότι είμαστε μια συντηρητική κυβέρνηση, είμαστε επίσης μια πράσινη κυβέρνηση. Τα ζητήματα του περιβάλλοντος έχουν τεράστια σημασία για την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Επισημαίνεται ακόμα πως κατά τη συνάντησή τους, ο Νίκος Δένδιας μετέφερε προς τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι τους θερμούς και εγκάρδιους χαιρετισμούς του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε ερώτηση αν η κρίση στην Ουκρανία οδηγεί σε αναπροσαρμογή των στόχων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή, ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι οι ελληνικοί στόχοι είναι πάντα σταθεροί και είναι στόχοι απόλυτοι: σταθερότητα, ασφάλεια, σεβασμός της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. «Μια μεγάλη διεθνής κρίση, όπως αυτή που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οδηγεί στην ανάγκη πολλές φορές να αναθεωρηθούν τακτικές και να δούμε από την αρχή διάφορα θέματα. Αυτό συμβαίνει και τώρα, αλλά η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι μια εξωτερική πολιτική αρχών. Αυτές τις αρχές θα συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε και να υποστηρίζουμε» διαμήνυσε με σαφήνεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κιάτο - Αλλαντίαση: Πέθανε η κόρη, διασωληνώθηκε η μάνα

Μαριούπολη - Maksym Kagal: νεκρός ο παγκόσμιος πρωταθλητής

“Το Πρωινό” - Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: Οι αποκαλύψεις για τη μητέρα και η διάψευση (βίντεο)