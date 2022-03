Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η δέσμευση της Ρωσίας δεν σημαίνει κατάπαυση του πυρός

Για ουσιαστικές συνομιλίες έκανε λόγο ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας. Τι προτείνει το Κίεβο. Πότε "βλέπει" συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι περιορίζει «δραστικά» την στρατιωτική της δραστηριότητα στις περιοχές του Κιέβου και του Τσερνίγκιφ της Ουκρανίας, μετά τις «ουσιαστικές» ουκρανορωσικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη δήλωσαν ρώσοι διαπραγματευτές.

Η Ουκρανία προτείνει, να γίνουν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εγγυήτριες δυνάμεις

Η Ουκρανία προτείνει την Διεθνή συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας να προσυπογράψουν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε ο μηχανισμός που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση απειλής να μοιάζει με το άρθρο 5 του καταστατικού χάρτη του ΝΑΤΟ, αλλά να προβλέπει διαβουλεύσεις που να διαρκούν για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών ημερών. Την δήλωση αυτή έκανε ο Νταβίντ Αραχαμία, μέλος της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, κατά την διάρκεια ενημέρωσης στην Κωνσταντινούπολη, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

Eπικεφαλής Ρώσος διαπραγματευτής: Η αποκλιμάκωση που υποσχέθηκε η Ρωσία δεν σημαίνει και κατάπαυση του πυρός

Η υπόσχεση της Ρωσίας να αποκλιμακώσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις γύρω από το Κίεβο και την βόρεια Ουκρανία δεν σημαίνει κατάπαυση του πυρός, δήλωσε σήμερα Τρίτη ο επικεφαλής Ρώσος διαπραγματευτής στις συνομιλίες με την Ουκρανία.

«Αυτό δεν είναι κατάπαυση του πυρός αλλά αυτή είναι η προσδοκία μας, σταδιακά να πετύχουμε την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης τουλάχιστον σ’ αυτά τα μέτωπα», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι σε συνέντευξη του στο πρακτορείο TASS (την οποία αναμεταδίδει το πρακτορείο Ρόιτερς) αναφερόμενος στην υπόσχεση για αποκλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κοντά στις πόλεις του Κιέβου και Τσερνίγκιφ.

Η Ουκρανία πρότεινε την υιοθέτηση ενός καθεστώτος ουδετερότητας με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας κατά τον τελευταίο γύρο των συνομιλιών με τη Ρωσία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα ενταχθεί σε στρατιωτικές συμμαχίες ούτε θα φιλοξενήσει στρατιωτικές βάσεις, είπαν σήμερα ουκρανοί διαπραγματευτές.

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν ακόμη μια 15ετή περίοδο διαβουλεύσεων για το καθεστώς της προσαρτημένης Κριμαίας και θα ισχύσουν μόνο αν υπάρξει πλήρης κατάπαυση του πυρός, είπαν οι διαπραγματευτές στους δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη.

Οι προτάσεις αυτές είναι οι πιο λεπτομερείς και σαφείς που έχει μέχρι στιγμής εκφράσει δημοσίως η Ουκρανία.

Προβλέπουν επίσης εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με το΄Αρθρο 5 του ΝΑΤΟ, του άρθρου δηλαδή περί συλλογικής άμυνας.

Η Πολωνία, το Ισραήλ, η Τουρκία και ο Καναδάς θα μπορούσαν να συγκαταλέγονται στους εγγυητές ασφαλείας.

"Αν καταφέρουμε να εμπεδώσουμε αυτές τις βασικές διατάξεις, και για εμάς αυτό είναι το πιο θεμελιώδες, τότε η Ουκρανία θα είναι σε θέση να διορθώσει το σημερινό καθεστώς της ως χώρας που δεν ανήκει στο μπλοκ και ως μη πυρηνικό κράτος με την μορφή της μόνιμης ουδετερότητας", είπε ο διαπραγματευτής Ολεξάντερ Τσάλι.

"Δεν θα φιλοξενήσουμε ξένες στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός μας, ούτε θα αναπτύξουμε στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφός μας και δεν θα ενταχθούμε σε στρατιωτικο-πολιτικές συμμαχίες", είπε ο ίδιος σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν από την ουκρανική εθνική τηλεόραση. "Οι στρατιωτικές ασκήσεις στο έδαφός μας θα πραγματοποιούνται με τη συναίνεση των εγγυητριών χωρών", πρόσθεσε ο ίδιος.

Δεν υπήρχε αρκετό υλικό στις παρούσες ουκρανικές προτάσεις που να εγγυάται μια συνάντηση ανάμεσα στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, είπαν οι ουκρανοί διαπραγματευτές προσθέτοντας ότι αναμένουν την απάντηση της Μόσχας.

Τσαβούσογλου: Οι συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας σημείωσαν τη σημαντικότερη πρόοδο που έχει γίνει μέχρι σήμερα

Οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων διαπραγματευτών στην Κωνσταντινούπολη σημείωσαν την πιο σημαντική πρόοδο στις συζητήσεις μέχρι σήμερα, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές πραγματοποίησαν σήμερα την πρώτη κατ' ιδίαν συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών μετά από δύο και πλέον εβδομάδες, με την εισβολή της Ρωσίας στη γείτονά της, να μπαίνει πλέον στην πέμπτη της εβδομάδα.

Μιλώντας από τον χώρο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη, ο Τσαβούσογλου είπε ότι η Άγκυρα χαιρετίζει την επίτευξη συμβιβασμού και κοινής κατανόησης των δύο χωρών σε ορισμένα ζητήματα και πρόσθεσε ότι ο πόλεμος πρέπει να λήξει το συντομότερο δυνατό.

Συμπλήρωσε ότι τα «πιο ακανθώδη ζητήματα» αναμένεται να συζητηθούν αργότερα μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ουκρανίας και της Ρωσίας, λέγοντας ότι οι ηγέτες των δύο χωρών θα συναντηθούν στη συνέχεια.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των πλευρών δεν θα συνεχίσουν αύριο.

Πιθανή μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι έκανε, νωρίτερα, λόγο για «ουσιαστικές συνομιλίες» και είπε ότι οι «σαφείς» προτάσεις της Ουκρανίας «θα μελετηθούν πολύ σύντομα και θα υποβληθούν στον πρόεδρο» Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τον Μεντίνσκι, στην περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών είναι πιθανή μια συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Πούτιν και τους εκπροσώπους των εγγυητριών χωρών. «Σε ό,τι αφορά μια συνάντηση των δύο προέδρων, το είχαμε πει από την αρχή ότι θα ήταν πιθανή εφόσον υπάρξει συμφωνία (…) Η συνάντηση θα μπορούσε να είναι πολυμερής, με τη συμμετοχή των εγγυητριών χωρών», σημείωσε.

«Μετά την σημερινή ουσιαστική συζήτηση, συμφωνήσαμε και προτείνουμε να γίνει η συνάντηση για να μονογραφεί η συμφωνία», πρόσθεσε. «Υπό την προϋπόθεση ότι θα εργαστούμε γρήγορα για μια συμφωνία και θα βρούμε τους αναγκαίους συμβιβασμούς, η πιθανότητα ειρήνευσης θα έρθει πιο κοντά», είπε εξάλλου ο Μεντίνσκι.

