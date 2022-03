Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ, με τον αριθμό των νέων μολύνσεων, ανά περιφερειακή ενότητα, τις προηγούμενες 24 ώρες.

Κατά πολλές δεκάδες αυξήθηκαν και την Τετάρτη οι θάνατοι ασθενών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια, ενώ εκατοντάδες είναι καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη 22.451 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, με τα οποία ξεπεράστηκε ακόμη ένα "ψυχολογικό φράγμα" στο σύνολο των κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας.

Στην Αττική καταγράφηκαν ακόμη 8.453 κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν άλλες 2.191 μολύνσεις από κορονοϊό.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Αρκαδίας

Αχαΐας

Βοιωτίας

Δράμας

Έβρου

Ευβοίας

Ηλείας

Ημαθίας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Καβάλας

Καρδίτσας

Κέρκυρας

Κιλκίς

Κοζάνης

Κορινθίας

Λακωνίας

Λάρισας

Λασιθίου

Λέσβου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Ξάνθης

Πέλλας

Πιερίας

Ρεθύμνου

Ροδόπης

Ρόδου

Σερρών

Σύρου

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χαλκιδικής

Χανίων

Χίου.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

