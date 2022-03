Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Φωτιά σε κτήριο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεσιτκής για την κατάσβεση της φωτιάς.

(πηγή εικόνας: lifo.gr)

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στην Πυροσβεστκή Υπηρεσία, για φωτιά που ξέσπασε σε κτήριο, στον Νέο Κόσμο.

Οι φλόγες ξεπήδησαν σε κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Καπετάν Βάρδα, κοντά στην διασταυρωση της Ηλία Ηλιού με την Αμβροσίου Φρταντζή, κεντιρκών οδών στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Πληροφορίες από περιοίκους αναφέρουν πως προηγήθηκαν εκρήξεις από χώρο με ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική Υπηρεσία δεν υπάρχει πληροφόρηση για εγκλωβισμένους.

(πηγή βίντεο: infowoman.gr)

Στην περιοχή έσπευσαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Πυρκαγιά σε κτήριο επί της οδού Καπετάν Βάρδα στο Νέο Κόσμο Αττικής. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 30, 2022

