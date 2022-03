Κοινωνία

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα – Ρούλα Πισπιρίγκου: Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψή της

Η κεταμίνη που βρέθηκε στον οργανισμό της 9χρονης και οι έρευνες που οδήγησαν στη σύλληψη της μητέρας της.

Το γεγονός ότι οι θεράποντες γιατροί της 9χρονης Τζωρτζίνας κατέθεσαν στους έμπειρους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ότι δεν έδωσαν ποτέ την ψυχοδραστική ουσία κεταμίνη - που χρησιμοποιείται και στην κτηνιατρική - η οποία ανιχνεύτηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις της, καθώς και η επιβεβαίωση από ιατροδικαστή, άνοιξαν τον δρόμο για την διαλεύκανση του θανάτου της.

Η 33χρονη μητέρα της συνελήφθη το απόγευμα μετά την ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση της Τζωρτζίνας, που άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθήνας, Αντώνης Ελευθεριάνος.

Όχημα με αστυνομικούς της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής μετέφερε την 33χρονη από την Πάτρα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ αμέσως μετά οδηγήθηκε στο τμήμα Ανθρωποκτονιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη παραμένει σιωπηλή, έως αυτή την ώρα τουλάχιστον, και δεν απαντάει σε καμία ερώτηση των αστυνομικών.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες του τμήματος Ανθρωποκτονιών για τον θάνατο και των άλλων δύο κοριτσιών της συλληφθείσας.

