“Το Πρωινό” - Ρούλα Πισπιρίγκου: Η νονά της Τζωρτζίνας ξεσπά (βίντεο)

Τι της έλεγε η Ρούλα 7 ημέρες πριν πεθάνει η Τζωρτζίνα. Τι αποκαλύπτει μάρτυρας για τις κινήσεις της Ρούλας λίγο πριν τη σύλληψή της

Η νονά των τριών κοριτσιών που πέθαναν αιφνίδια στην Πάτρα μιλά στην εκπομπή "Το Πρωινό" και αναφέρει "είμαι σε σοκ, δεν γίνεται η μάνα να κάνει κακό στα παιδιά της" και συμπλήρωσε "θυμάμαι με κάλεσε 7 ημέρες πριν το θάνατο της Τζωρτζίνας και μου είπε ότι είναι όλα καθαρά και δεν είναι το έγκλημα του αιώνα".

Νέες αποκαλύψεις συνεχώς για τους αιφνίδιους θανάτους των παιδιών.

Σοκάρει μαρτυρία για τη Ρούλα Πισπιρίγκου που έρχεται στο φως.

"Πήγα στο σπίτι και το πρώτο πράγμα που μου ζήτησαν είναι να την προστατεύσω, να βγαλινω μαζί της συνοδεία" και συμπλήρωσε "με ρώτησε αν θα ομολογήσει στα πρώτα 15 λεπτά και πως κυλάει η υπόθεση στο Ανθρωποκτονιών".

Αποκάλυψε ακόμη πως "ήθελε να μάθει που μένει ο Μάνος στην Αθήνα".

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πέτρου Κουσουλού, ο Μάνος άκουσε κάτι σε ένα βίντεο που τον τρόμαξε σχετικά με τις κινήσεις της Ρούλας.

