Λύτρας για Ρούλα Πισπιρίγκου: Σπαταλήσαμε καιρό ψάχνοντας για ασφυξία

Ο πρώην νομικός σύμβουλος της Ρούλας Πισπιρίγκου και του εν διαστάσει συζύγου της μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υπόθεση.

«Κλήθηκα και από τους δύο γονείς -το πρώτο τηλεφώνημα ήταν από το σύζυγο - ακριβώς για να τους βοηθήσω, για να δούμε τι έχει συμβεί στο θάνατο του τρίτου παιδιού», περιέγραψε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τη νομική του σχέση με τη Ρούλα Πισπιρίγκου και τον πρώην σύζυγό της, ο Απόστολος Λύτρας.

Οι γονείς και ο ίδιος έκαναν συναντήσεις με ειδικούς και ιατροδικαστές, εξετάζοντας τον ιατρικό φάκελο του παιδιού.

«Μέχρι πριν από λίγες μέρες μίλαγαν για ασφυξία, που δεν υπήρχε και βλέποντας αυτόν το χαμό με κάλεσαν. Πριν από δύο μέρες βγήκε αυτή η ουσία, όταν έγινε κατηγορούμενη θα έπρεπε να την υπερασπιστώ, κι εκεί αρνήθηκα», είπε για τον τερματισμό της νομικής τους σχέση.

«Θα πρέπει να σεβαστούμε το τεκμήριο της αθωότητας», συμπλήρωσε.

«Σπαταλήσαμε ένα πολύ μεγάλο διάστημα να ψάχνουμε για την ασφυξία και ξαφνικά βγαίνει στην επιφάνεια αυτή η ουσία», σημείωσε και διέψευσε στιχομυθία του με τους γονείς, που έχει κυκλοφορήσει.

«Ρώτησα και τους γονείς και την οικογένεια αν ξέρουν αυτήν την ουσία», είπε και τόνισε πως όλοι στην οικογένεια και ειδικά ο πατέρας αρνούνται ότι γνωρίζουν την ουσία.

«Δεν περνά από το μυαλό του ότι έχει κάνει αυτό το πράγμα», είπε αναφερόμενος στον πατέρα των κοριτσιών και την τυχόν ενοχή τη μητέρας τους.





