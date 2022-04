Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: ποιος δικηγόρος ανέλαβε την υπεράσπισή της

Διαδοχικές παραιτήσεις ποινικολόγων από το αίτημα της ανακρίτριας για ορισμό τους ως συνήγορων της 33χρονης.

Νέος δικηγόρος για την Ρούλα Πισπιρίγκου με τον Κωνσταντίνο Ζάρβα να αναλαμβάνει την υπεράσπιση της 33χρονης μητέρας, για την υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών στην Πάτρα.

Τον δικηγόρο στη Ρούλα Πισπιρίγκου όρισε η ανακρίτρια, έπειτα από τις διαδοχικές παραιτήσεις δύο ποινικολόγων για την υπόθεση.

Ο νέος συνήγορος Κωνσταντίνος Ζάρδας, πήρε διαβιβαστικό και θα πάει στη ΓΑΔΑ να δει την κατηγορούμενη.

Θα προβεί σε δήλωση μετά την απολογία της κατηγορουμένης την ερχόμενη Δευτέρα.

