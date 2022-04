Life

Paris Hilton: H εκκεντρική εμφάνιση με διάφανο φόρεμα στα Grammys!(εικόνες)

Η διάσημη κληρονόμος μαγνήτισε τα βλέμματα!

Η Paris Hilton ήταν μία από τις πιο λαμπερές γυναικείες παρουσίες στο κόκκινο χαλί των βραβείων Grammys 2022 και η εμφάνιση της αυτή, σίγουρα, δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η γνωστή κληρονόμος γνωρίζει καλά πως να τραβάει τα φλας των φωτογράφων και σ’ αυτό βόηθησε το επώνυμο διάφανο φόρεμά της.

