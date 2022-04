Life

Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων: Νέα κακουργηματική δίωξη σε βάρος του πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ

Αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων, ο μουσικός που είχε συνεργαστεί με το δημοφιλές συγκρότημα.

Αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες κακουργηματικού βαθμού για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων, είναι πλέον ο ήδη κατηγορούμενος για παρόμοιες πράξεις, με πρωτόδικη καταδίκη σε κάθειρξη 12 ετών, ντράμερ που είχε συνεργαστεί με πολύ δημοφιλές μουσικό συγκρότημα.

Σε βάρος του μουσικού ασκήθηκε σήμερα ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών για τα αδικήματα της γενετήσιας πράξης με ανήλικους μη συμπληρώσαντες τα 12 έτη και συμπληρώσαντες τα 12 έτη άπαξ κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση και της κατάχρησης ανηλίκων μη συμπληρωσάντων τα 14 έτη άπαξ κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση.

Οι κατηγορίες αφορούν πέντε κορίτσια, ενώ το χρονικό διάστημα που ο κατηγορούμενος φέρεται να προέβη στις πράξεις του είναι από το 2007 έως το 2013 τις οποίες σύμφωνα με την κατηγορία, ο γνωστός ντράμερ παρενόχλησε σεξουαλικά κατά το διάστημα από το 2007 - 2013. Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή ο οποίος θα καλέσει τον μουσικό σε απολογία.

Παράλληλα, η Εισαγγελία εξέδωσε διάταξη απορριπτική για τις καταγγελίες που έκαναν πρόσφατα τρεις γυναίκες σε βάρος του καλλιτέχνη, καθώς τα αδικήματα που έφεραν ενώπιον της Δικαιοσύνης φαίνεται να τελέστηκαν το 2003 και το 2005 και έτσι έχουν παραγραφεί.

Ο κατηγορούμενος μουσικός, σύμφωνα με την δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, φέρεται να διέπραξε τις πράξεις που του αποδίδονται σε κάμπινγκ στο Νομό Ηλείας στο οποίο παραθέριζε, όπως επίσης και κάποια από τα φερόμενα θύματα.

Την ερχόμενη Δευτέρα ο μουσικός πρόκειται να βρεθεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 6χρονου κοριτσιού το διάστημα 2011-2013. Σε πρώτο βαθμό του είχε επιβληθεί 12ετής κάθειρξη με 3ετή αναστολή.

