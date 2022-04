Πολιτισμός

Ακαδημία Αθηνών: Ο Εμανουέλ Μακρόν επίτιμο μέλος

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε ως επίτιμο μέλος της τον πρόεδρο της γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξελέγη επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών «για την εμπνευσμένη και ουσιαστική συμβολή του στην προώθηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, καθώς και για την πολύπλευρη και σημαντική υποστήριξη της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου».

Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών, σήμερα Πέμπτη (7 Απριλίου 2022), αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση ότι «συνεχιστής της παράδοσης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Μιτεράν, αλλά και του Γάλλου προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1985-1995) Ζακ Ντελόρ, o Εμανουέλ Μακρόν είναι σήμερα αδιαμφισβητήτως, ένας από τους πλέον ενθέρμους, μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, υποστηρικτές της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης».

Προστίθεται ότι «ήδη από την αρχή της θητείας του, με τη βαρυσήμαντη ομιλία του στη Σορβόννη τον Σεπτέμβριο του 2017, και σταθερά έκτοτε, διακηρύσσει την ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)».

«Για την επίτευξη αυτών των σκοπών ο Πρόεδρος Macron έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στους θεσμούς και την λειτουργία της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η πρόσφατη πρωτοβουλία κυρίως της Γαλλίας για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», συμπληρώνει η Ακαδημία Αθηνών στη ανακοίνωσή της, και καταλήγει:

«Συνεχίζοντας, επίσης, τη μακρά παράδοση της στενής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, ο Πρόεδρος Macron προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει αποφασιστική στήριξη προς την Ελλάδα για την αποτροπή ενεργειών που απειλούν την εθνική κυριαρχία και γενικότερα την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, τόσο κατά την κρίσιμη περίοδο του θέρους του 2020, όσο και μεταγενεστέρως με την υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας τον Σεπτέμβριο του 2021».

