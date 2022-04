Κοινωνία

Δίκη προπονητή ιστιοπλοΐας για βιασμό αθλήτριας: Ξέσπασε σε κλάματα ο κατηγορούμενος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε κεκλεισμένων των θυρών η κατάθεση της αθλήτριας που τον κατηγορεί για βιασμό της όταν ήταν ανήλικη. Ο προπονητής δικάζεται για τρία κακουργήματα.

Κεκλεισμένων των θυρών του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου άρχισε να καταθέτει η 22χρονη αθλήτρια ιστιοπλοΐας που κατήγγειλε τον προπονητή της για: βιασμό κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις και κατάχρηση ανήλικης σε ασέλγεια σε χρόνο που η καταγγέλλουσα ήταν 12 έως 14 ετών.

Το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου ξεκίνησε η δίκη του προπονητή μετά από αναβολή τον περασμένο Ιανουάριο, έκανε δεκτό το αίτημα της δικηγόρου τής αθλήτριας Κλειώς Παπαπαντολέων να μη δοθεί δημοσιότητα στην κατάθεση της εντολέως της ώστε να προστατευθεί η ψυχική της υγεία.

Στο αίτημα συναίνεσε ο εισαγγελέας της έδρας επικαλούμενος ψυχική ταλαιπωρία τής παθούσας σε περίπτωση δημόσιας διαδικασίας και επισημαίνοντας πως μόνο για την κατάθεση της αθλήτριας θα πρέπει να κλείσουν οι πόρτες του δικαστηρίου.

Με την πρόταση του εισαγγελέα συντάχθηκαν οι δικηγόροι του κατηγορούμενου, Θεόδωρος Μαντάς και Βάσω Πανταζή.

Νωρίτερα ο πρώην προπονητής, ακούγοντας τον εισαγγελέα να διαβάζει το κατηγορητήριο, έκλαιγε συνέχεια ενώ με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης αντί του ίδιου τοποθετήθηκαν οι συνήγοροι του επί της κατηγορίας.

«Για την πράξη του βιασμού διατυπώνει ισχυρισμό πλήρους άρνησης της κατηγορίας. Ομολογεί πλήρως τις άλλες δύο πράξεις, τις γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και κατάχρηση ανηλίκου στα πλαίσια των 12-14 ετών, ακριβώς όπως αποδίδεται η κατηγορία. Με σαφή γνώση της ηλικίας» είπε η υπεράσπιση. Μάλιστα ο εκ των συνηγόρων κ. Μαντάς αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που φέρουν τον κατηγορούμενο να υποστηρίζει ότι είχε τη συναίνεση της ανήλικης τόνισε: «Δεν νοείται συναίνεση σε βιασμό. Δεν έχουμε τέτοιον ισχυρισμό. Ο ανήλικος, ακριβώς λόγω της ανηλικότητάς του, δεν έχει τη βούληση να συναινέσει. Έχουμε ανήλικο, τελείωσε η ιστορία» είπε.

Η υπόθεση της αθλήτριας είναι η πρώτη του κινήματος meToo που έφθασε στην Εισαγγελία μετά την κατάθεση της ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου. Ο προπονητής είχε συλληφθεί με ένταλμα και είναι προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Τρίπολης από τις 24 Ιανουαρίου 2021.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “Υπάλληλοι” της ΔΕΗ “ξάφρισαν” τις οικονομίες της

Ελιξίριο νεότητας: Γύρισαν το δέρμα 53χρονης... 30 χρόνια πίσω!

Σπάρτη: Γυναίκα μαχαίρωσε 50χρονο