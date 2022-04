Κοινωνία

Επεισόδια σε πορεία στο κέντρο της Αθήνας: τραυματίστηκαν αστυνομικοί

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τα επεισόδια στην πορεία το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ένταση επικράτησε σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας κατά την διάρκεια πορείας που πραγματοποίησαν άτομα από διάφορες οργανώσεις και ομάδες.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛ. ΑΣ. η ένταση ξεκίνησε όταν οι συγκεντρωμένοι άρχισαν την πορεία τους από τα Προπύλαια προς την Πλατεία Συντάγματος καταλαμβάνοντας όλο το οδόστρωμα της οδού Πανεπιστήμιου. Τότε ο επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων και ο αστυνομικός διαμεσολαβητής ζήτησαν από τους συγκεντρωθέντες να χρησιμοποιήσουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας για να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛ. ΑΣ. οι συγκεντρωμένοι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στις εκκλήσεις των αστυνομικών και επιτέθηκαν επανειλημμένως στις αστυνομικές δυνάμεις με κοντάρια.

Παρά τις επιθέσεις, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι αστυνομικές δυνάμεις κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για την οριοθέτηση της πορείας, εξασφαλίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων.

Όπως αναφέρει η ΕΛ. ΑΣ. κατά τη διάρκεια των επιθέσεων τραυματίσθηκαν τρεις αστυνομικοί που διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τα όσα διαδραματίστηκαν στην σημερινή πορεία, ενώ για τα συμβάντα ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.

