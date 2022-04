Κοινωνία

“Πρωινοί Τύποι” - Δικηγόρος Αναγνωστόπουλου: Μάρτυρας υπεράσπισης ψυχίατρος της ΕΛΑΣ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την δήλωση «έγγαμος, χήρος και πατέρας ενός παιδιού» του εντολέα του στη δίκη και πώς θα στηρίξει το επιχείρημα ότι η δολοφονία της άτυχης Καρολάιν έγινε εν βρασμώ ψυχής.

«Έγγαμος, χήρος και πατέρας ενός παιδιού» δήλωσε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνο της 20χρονης Καρολάιν Κράουτς Μπάμπης Αναγνωστόπουλος στην δίκη δίνοντας τα στοιχεία του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Την δήλωση του εντολέα του που προκάλεσε αντιδράσεις σχολίασε ο δικηγόρος του Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Πρωινοί Τύποι" σημειώνοντας ότι έγινε στα πλαίσια της διαδικασίας.

"Σε κάθε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η Πρόεδρος ζητάει κάποια στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό ο κατηγορούμενος είπε τα πλήρη στοιχεία του και για την οικογενειακή του κατάσταση", είπε αρχικά ο κ.Παπαϊωαννίδης, σημειώνοντας "ότι δεν υπήρχε καμία συνεννόηση με τον εντολέα του".

Σε ερώτηση πως θα στηρίξει το επιχείρημα ότι η δολοφονία της άτυχης Καρολάιν έγινε εν βρασμώ ψυχής δήλωσε "έχουμε μία ομολογία, σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούμε να αποφύγουμε τις έννομες συνέπειες του νόμου", τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι "είναι εκεί για να πληρώσει το τίμημα των πράξεων του".

Ο κ. Παπαϊωαννίδης πρόσθεσε ότι "δεν είναι τυχαίο πως και από την εισαγγελική Αρχή και από το επίπεδο μαρτύρων υπερασπίσεως και από έγγραφα που θα προσκομίσουν, αλλά κυρίως και από το ίδιο το Δικαστήριο το οποίο κάλεσε ως μάρτυρες ψυχολόγους, ιατροδικαστές για να ερευνηθούν τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά τα γεγονότα ήταν ικανά να πυροδοτήσουν την κατάσταση αυτή".





Σημειώνεται ότι η δίκη διεκόπη για τις 12 Απριλίου. Το αίτημα διακοπής υπέβαλε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ο οποίος έπρεπε να παρίσταται σε άλλη δίκη στον Άρειο Πάγο με το δικαστήριο να το κάνει αποδεκτό.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: Πυροβολισμοί έξω από κέντρο διασκέδασης (εικόνες)

Σεισμός στην Θήβα - Αισθητός και στην Αττική

Κορονοϊός – Ράπτη: Έτσι θα κάνουμε Πάσχα