Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πλεύρης: Χαλάρωση των μέτρων μετά το Πάσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, τον εορτασμό του Πάσχα και το ενδεχόμενο τρίτου εμβολίου στα παιδιά.

Περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων για τον κορονοϊό, μετά το Πάσχα, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι επιστρέφουμε στη ζωή μας προ Covid, γιατί ο κορονοϊός βρίσκεται ακόμα εδώ. Απλώς, από τον Μάιο, μετά το Πάσχα θα υπάρχει μια περαιτέρω αποκλιμάκωση», δήλωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή για τους εμβολιασμένους πολίτες η αποκλιμάκωση είναι σχεδόν ολική, με εξαίρεση τη μάσκα.

Όπως επισήμανε ο κ. Πλεύρης, αυτό το οποίο εξετάζεται είναι ότι πηγαίνοντας προς το καλοκαίρι θα δούμε ένα πλαίσιο πρόσβασης στους χώρους, ενδεχομένως και χωρίς πιστοποιητικό, με κάποιους άλλους όρους.

«Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ισχύουν ως ευρωπαϊκό πιστοποιητικό για την κίνηση. Αυτό που εξετάζεται είναι ότι πηγαίνοντας προς το καλοκαίρι που κατά βάση ο πληθυσμός είναι σε εξωτερικούς χώρους, θα εξεταστεί αν και πού θα χρειάζεται η επίδειξη. Σίγουρα πάντως θα υπάρχει αποκλιμάκωση», τόνισε.

Ωστόσο, μετέθεσε χρονικά την κατάργηση της μάσκας επισημαίνοντας ότι είναι ένας σχετικά ήπιος περιορισμός που έχει να κάνει με εσωτερικούς χώρους ή όπου υπάρχει συνωστισμός. «Οπότε μπορούμε να είμαστε πιο επιφυλακτικοί. Δε χρειάζεται να γίνουν γρήγορες κινήσεις», υπογράμμισε.

Πάντως, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι σε κάθε περίπτωση μιλάμε για αναστολή των μέτρων και πλήρη επανεξέταση τους τον Σεπτέμβριο.

Για τον εορτασμό του Πάσχα, ανέφερε ότι δε θα απέχει από αυτό που έχουμε σήμερα. «Υπάρχει πλήρης ελευθερία κινητικότητας στον εμβολιασμένο πληθυσμό και σε κλειστούς και σε ανοιχτούς χώρους, δεν απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Βέβαια, προφανώς θα υπάρχουν συστάσεις. Ωστόσο δε θα μπούμε σε περιορισμούς. Θα ήταν παράλογο από τη στιγμή που πάει ο κόσμος σε νυχτερινά κέντρα χωρίς περιορισμό, να βάλουμε τώρα όριο», είπε.

Σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό, σχολίασε ότι παρά τα σκληρά μέτρα, για τα οποία μάλιστα έχει κατηγορηθεί και προσωπικά, η Ελλάδα έχει καταφέρει να είναι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Πριν από την υποχρεωτικότητα είχαμε 55% στον γενικό πληθυσμό και 65% στον ενήλικο, σήμερα είμαστε στο 74% και κοντά στο 85% αντίστοιχα, ενώ στους άνω των 60 ετών είμαστε στο 90%. Άρα αυτή τη στιγμή ο εμβολιασμός έχει επιτευχθεί», δήλωσε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο τέταρτης δόσης στον γενικό πληθυσμό, ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι «αυτή τη στιγμή όλα είναι πιθανά» εξηγώντας ότι εντός του Απριλίου ο ECDC και ο EMA θα έχουν καταλήξει πως θα κινηθούμε με τον εμβολιασμό από δω και πέρα.

Σχετικά με τη χορήγηση τρίτης δόσης στα παιδιά, σχολίασε ότι προς το παρόν τα επίσημα όργανα δεν έχουν αποφανθεί για κάτι τέτοιο.

Ως προς τα πρόστιμα για τους ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών, ο υπουργός υπογράμμισε ότι με νομοθεσία έχει δοθεί η δυνατότητα αναστολής του προστίμου, πράγμα που θα γίνει μέσα σε αυτή την εβδομάδα. «Από 15 Απριλίου και μετά δε θα υπάρχει πρόστιμο και θα επανεξεταστεί τον Σεπτέμβριο», τόνισε και αποκάλυψε ότι είναι στο τραπέζι η διαγραφή του προστίμου για όσους πάνε τώρα να εμβολιαστούν.

Ερωτηθείς για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους υγειονομικούς, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα μέτρο που ισχύει σε πολλές χώρες κι επανέλαβε ότι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, οπότε κι έχουν παραταθεί όλες οι συμβάσεις Covid, όσοι υγειονομικοί έχουν αποφασίσει να μην εμβολιαστούν, παραμένουν σε αναστολή. «Όσο διαρκεί η πανδημία τουλάχιστον, δεν μπορούν να επιστρέψουν στο ΕΣΥ. Αν αλλάξουν οι συνθήκες της πανδημίας, τότε θα εξεταστεί η θέση αν θα πρέπει να είναι τυπικό προσόν ο εμβολιασμός, ασχέτως πανδημίας», επισήμανε ο κ. Πλεύρης και ξεκαθάρισε ότι στις προσλήψεις που θα ανακοινωθούν τώρα προφανώς θα πρέπει οι υγειονομικοί να είναι εμβολιασμένοι.

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΒΑ: Ο Τζοέλ Εμπίντ πρώτος σκόρερ της σεζόν

Ουκρανία – Καντίροφ: Θα κατακτήσουμε και το Κίεβο μετά το Ντονμπάς

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Νικητής του πρώτου γύρου ο Μακρόν