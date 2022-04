Οικονομία

ΟΑΕΔ: Απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εργαζόμενοι ΟΑΕΔ: Απεργία και συγκέντρωση για την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Εικοσιτετράωρη απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη, 12 Απριλίου 2022, για τους εργαζόμενους στον ΟΑΕΔ, με αφορμή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τον Οργανισμό, κηρύσσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, ύστερα από σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί τα συνδικαλιστικά στελέχη να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 12 Απριλίου 2022, στις 11:00 π.μ., στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ στον Άλιμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ντράμερ - Αποπλάνηση 6χρονης: Παρών στο Δικαστήριο ο κατηγορούμενος

Κεφαλονιά - τροχαίο δυστύχημα: απανθρακώθηκε νεαρός άνδρας (εικόνες)

Φωτιά στην Χαλκιδική - Στη μάχη και καναντέρ