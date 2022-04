Δίκη - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Καταθέτει σήμερα ο πρώτος μάρτυρας

Κοινωνία

Ο πρώτος μάρτυρας αναμένεται να καταθέσει σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που την περασμένη Παρασκευή άνοιξε την υπόθεση του αποτρόπαιου εγκλήματος στα Γλυκά Νερά με κατηγορούμενο τον 34χρονο Χαράλαμπο Αναγνωστόπουλο.

Ο πιλότος που κατά την προηγούμενη, πρώτη, δικάσιμο άκουσε την Εισαγγελέα Έδρας να διαβάζει το κατηγορητήριο για τον ασφυκτικό θάνατο της 20χρονης Καρολάιν Κράουτς και την θανάτωση με απαγχονισμό της σκυλίτσας που είχαν στο σπίτι, κοιτώντας τον μάλιστα διαρκώς στα μάτια, σήμερα αναμένεται να ακούσει την πρώτη μαρτυρική κατάθεση από τον κατάλογο των μαρτύρων κατηγορίας.

Στην δίκη έχουν κληθεί συνολικά 14 μάρτυρες κατηγορίας μεταξύ των οποίων οι αστυνομικοί που είχαν σπεύσει στο σπίτι του ζευγαριού όταν ο κατηγορούμενος είχε ειδοποιήσει για την δήθεν ληστεία, η ιατροδικαστής που βρέθηκε στον χώρο και εντόπισε το ρολόι που κατέγραφε βιομετρικά δεδομένα της Καρολάιν, η γειτόνισσα και άλλοι.

Το εύρημα του ρολογιού ήταν καθοριστικής σημασίας για την εξιχνίαση του εγκλήματος που δηλώθηκε από τον πιλότο ως ληστεία, καθώς από αυτό προέκυψε πως η Καρολάιν κοιμόταν έξι λεπτά πριν μπει στη "διαδικασία μηχανισμού του θανάτου". Η ανάλυση των δεδομένων του ρολογιού καταρρίπτει , σύμφωνα με την δικογραφία, όλους τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου περί έντονης φιλονικίας που προηγήθηκε του εγκλήματος και περί "ψυχικού βρασμού" υπό τον οποίο έδρασε.

Στον κατάλογο των μαρτύρων είναι και οι γονείς της 20χρονης, οι οποίοι ωστόσο πιθανότατα δεν θα σταθούν απέναντι τον 34χρονο και θα εκπροσωπηθούν από τον συνήγορό τους. Τα κινητικά προβλήματα που έχει ο κ. Κράουτς και η σύσταση ειδικών στην κ. Κράουτς να μην αντιμετωπίσει τον δολοφόνο της κόρης της ώστε να μην φορτιστεί ψυχικά για να μπορεί να προσφέρει ηρεμία στην μόλις δύο ετών εγγονή της που μένει μαζί τους πλέον, μάλλον καθιστούν απλησίαστη την δικαστική αίθουσα για το ζευγάρι.

Στην δίκη, για πρώτη φορά σε υπόθεση ανθρωποκτονίας με παράλληλη θανάτωση ζώου, στέκονται απέναντι στον κατηγορούμενο το φιλοζωικό Σωματείο από το οποίο υιοθετήθηκε από την Καρολάιν το σκυλάκι, αλλά και η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία, τις παραστάσεις των οποίων, για την βάναυση θανάτωση της σκυλίτσας Ρόξυ, έκανε δεκτές το δικαστήριο.

