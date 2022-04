Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ο Μάνος, το αίτημα αποφυλάκισης και η επέτειος θανάτου της Μαλένας

Τι είπε μέσα απο τις φυλακές Κορυδαλλού, για την καθυστέρηση του αιτήματος αποφυλάκισης, την επέτειο θανάτου της μικρής Μαλένας και τον Μάνο Δασκαλάκη.

Μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού που κρατείται κατηγορούμενη για τον θάνατο της 9χρονης κόρης της, Τζωρτζίνας, μίλησε η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η 33χρόνη, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα "Πελοπόννησος" άφησε αιχμές για τον Μάνο Δασκαλάκη και ανέφερε πως το αίτημα αποφυλάκισης θα κατατεθεί, ενώ τονίζει πως βρίσκεται άδικα στη φυλακή και θα προσπαθήσει να το αποδείξει.

Όσον αφορά το αίτημα αποφυλάκισής της ανέφερε: «Ναι, θα το κάνουμε. Αν και υπάρχει δυσκολία σε τεχνικούς συμβούλους που απαιτούνται. Με το ζόρι, αλλά θα γίνει. Είπε ο υπουργός Υγείας ότι θα κινηθεί νομικά αν δυσφημιστούν γιατροί και ξαφνικά μαζεύτηκαν όλοι. Αλλά, θα γίνει με τεχνικούς συμβούλους, για να ενισχυθεί το αίτημα όπως πρέπει».

Καθώς σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από τον θάνατο της Μαλένας, η Ρούλα Πισπιρίγκου δήλωσε ξεσπώντας σε κλάματα: «Είμαι πολύ χάλια ψυχολογικά, λόγω της ημέρας. Δεν έχω τη Μαλένα μου στην αγκαλιά μου. Δεν περίμενα ότι τα πράγματα θα φτάνανε εδώ που φτάσανε... Ξέρω ότι μ’ ακούνε και οι τρεις (Μαλένα, Ιριδα, Τζωρτζίνα) και ότι ξέρουν τι μάνα είχανε».

Όσον αφορά την αθωότητα της, τονίζει: «Πιστεύω ότι στο τέλος η αλήθεια βγαίνει πάντα μπροστά. Το προσπαθώ, το προσπαθούμε».

Και συνεχίζει: «Δεν έχω κάνει τόσα χρόνια μακριά από τα παιδιά μου. Ζωντανά, αλλά κι εκεί που είναι τώρα. Δεν μπορώ να το δεχτώ, ότι δεν θα τους ανάψω εγώ τις λαμπάδες τους».

Όπως ανέφερε η ίδια για τη ζωή της στη φυλακή, ανέφερε πως έχει χάσει 7 κιλά, "αφού δεν πάει τίποτα κάτω".

«Με στηρίζουν, κάνουν αγώνα. Μου συμπαραστέκονται. Είναι σίγουροι ότι δεν είμαι η γυναίκα που παρουσιάζουν έξω. Τους ευχαριστώ. Ξέρω ότι ψυχολογικά και γενικά περνούν πάρα πολύ άσχημα και δύσκολα», δήλωσε για τη στάση της οικογένειάς της.

Δεν έκρυψε την πικρία της αφήνωντας και αιχμές για τον εν διαστάσει σύζυγό της, Μάνο Δασκαλάκη: «Τίποτα. Τι ν’ ασχοληθώ τώρα… Εντάξει, φάνηκε ο άνθρωπος, Ουδέν σχόλιον».





