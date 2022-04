Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Αίτημα της ανακρίτριας στον ΕΟΦ για την κεταμίνη

Τη διαδρομή της κεταμίνης ερευνά η ανακρίτρια που ερευνά την υπόθεση της Τζωρτζίνας







Η18η τακτική ανακρίτρια Αθηνών απέστειλε αίτημα προς προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) προκειμένου της διαβιβαστούν στοιχεία για την ουσία κεταμίνη.

Η δικαστική λειτουργός ζητάει συγκεκριμένα να ενημερωθεί :

που έχει διανεμηθεί η συγκεκριμένη ουσία στην Ελλάδα και

η συγκεκριμένη ουσία στην Ελλάδα και με ποιον τρόπο μπορεί να την προμηθευτεί κάποιος νόμιμα ή και παράνομα, με στόχευση κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

Υπενθυμίζεται ότι αφότου οι τοξικολογικές εξετάσεις της Τζωρτζίνας έδειξαν ότι της είχε χορηγηθεί η συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία, η μητέρα της Ρούλα Πισπιρίγκου κρίθηκε προφυλακιστέα κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Παράλληλα συνεχίζεται η εξέταση κρίσιμων μαρτύρων για την υπόθεση.

Λαμβάνει καταθέσεις από νοσηλευτικό προσωπικό που κατά καιρούς ενεπλάκη στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο άτυχο παιδάκι, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι έρευνες για τον θάνατο των άλλων δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη.

