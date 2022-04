Οικονομία

Πετρέλαιο: Στα ύψη παραμένουν οι τιμές του “μαύρου χρυσού”

Η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, η διακοπή της παραγωγής στη Λιβύη και τα lockdown στην Κίνα, συνθέτουν ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ».

Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα το πρωί οι τιμές του πετρελαίου, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στην Ουκρανία και της διακοπής των προμηθειών από τη Λιβύη, αλλά στη συνέχεια υποχώρησαν εν μέσω ανησυχιών για επιβράδυνση της ζήτησης από την Κίνα.

Η τιμή του μπρεντ αυξήθηκε στην αρχή της συνεδρίασης στα 113,8 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τις 30 Μαρτίου, για να υποχωρήσει στις 11 στα 110,7 δολάρια, τιμή χαμηλότερη περίπου 1% σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης.

Η κινεζική οικονομία επιβραδύνθηκε τον Μάρτιο καθώς η κατανάλωση, η αγορά ακινήτων και οι εξαγωγές της πλήγηκαν πολύ, επιδεινώνοντας τις προοπτικές που είχαν ήδη εξασθενήσει από τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η παραγωγή των κινεζικών διυλιστηρίων μειώθηκε τον Μάρτιο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο καθώς η αύξηση των τιμών συμπίεσε τα περιθώρια κέρδους τους και τα αυστηρά lockdown περιόρισαν την κατανάλωση καυσίμων.

Η τιμή του μπρεντ αυξήθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά τις δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι η Κομισιόν καταρτίζει προτάσεις για την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αργού, αλλά διπλωμάτες ανέφεραν ότι η Γερμανία είναι κατά ενός άμεσου εμπάργκο.

Εν τω μεταξύ, αυξήθηκε η ένταση της ουκρανικής κρίσης, με την κυβέρνηση στο Κίεβο να αναφέρει πολλαπλές εκρήξεις στη δυτική και τη νότια Ουκρανία σήμερα, ενώ η Ρωσία υποστήριξε ότι έχει σχεδόν τον πλήρη έλεγχο της Μαριούπολης μετά από δύο μήνες σκληρών μαχών.

«Ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, χωρίς να υπάρχει ένδειξη μίας εκεχειρίας, τροφοδότησε τις ανησυχίες για την προσφορά, ιδιαίτερα καθώς η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί στην περίοδο των διακοπών στο βόρειο ημισφαίριο», δήλωσε αναλυτής της Sunward Trading.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει προειδοποιήσει ότι από τον Μάιο μπορεί να λείπουν 3 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου από την αγορά λόγω των κυρώσεων.

Η ρωσική παραγωγή αργού συνέχισε να μειώνεται τον Απρίλιο, υποχωρώντας 7,5% στο πρώτο 15ήμερο σε σχέση με τον Μάρτιο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Πίεση στην αγορά ασκήθηκε και από τη διακοπή της παραγωγής από τα κοίτασμα της Λιβύης στο El Feel μετά την κατάληψη της περιοχής από διαδηλωτές που ζητούσαν την παραίτηση του πρωθυπουργού Abdulhamid al-Dbeibah.

Ωστόσο, οι προβλέψεις για την παραγωγή αμερικανικού αργού αναθεωρούνται προς τα πάνω, παρά τους περιορισμούς στην αγορά εργασίας και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς οι υψηλότερες τιμές οδηγούν σε περισσότερες εξορύξεις.

Πηγή: imerisia.gr

