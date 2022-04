Συνταγές

Παραδοσιακή μαγειρίτσα από τον Πέτρο Συρίγο

Την συνταγή για την παραδοσιακή μαγειρίτσα της γιαγιάς έδειξε βήμα βήμα στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο σεφ Πέτρος Συρίγος.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του σεφ για ένα τέλειο και απολαυστικό αποτέλεσμα.

Μαγειρίτσα – Τα υλικά:

1 συκωταριά αρνίσια, περίπου 1 κιλό (μαζί με τα πνευμόνια, γλυκάδια κλπ.)

1/2 κιλό εντεράκια

2-3 μαρούλια (ανάλογα το μέγεθός τους), χοντροκομμένα

5 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1-2 μέτρια κρεμμύδια

4 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένο

Χυμό από 1 λεμόνι

100-150 γρ ρύζι καρολίνα

½ κούπα άνηθο, ψιλοκομμένο

½ κούπα μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Αλάτι, Πιπέρι

Μαγειρίτσα – Για το αυγολέμονο:

3 αυγά

3 αυγά 2 λεμόνια τον χυμό τους

1 κουταλιά κορν φλάουρ (προαιρετικό)

Ξύσμα λεμόνι

Άνηθο

Ζωμός από τη μαγειρίτσα

Μαγειρίτσα – Η συνταγή:

Πλένουμε τη συκωταριά και τα εντεράκια. Πλένουμε και τα μαρούλια και άνηθο και μαϊντανό και τα κόβουμε. Ζεματάμε τη συκωταριά για 10 λεπτά και μετά την ψιλοκόβουμε. Σε άλλη κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κρεμμύδια για την μαγειρίτσα. Προσθέτουμε και το σκόρδο και το σοτάρουμε για μερικά δευτερόλεπτα. Προσθέτουμε τη συκωταριά, τη σοτάρουμε ρίχνουμε και τα εντεράκια, σβήνουμε με χυμό από 1 λεμόνι και προσθέτουμε νερό μέχρι να σκεπαστεί. Στη συνέχεια ρίχνουμε τα μαρούλια και το ρύζι για την μαγειρίτσα. Προσθέτουμε αλατοπίπερο και νερό (έξτρα αν χρειαστεί) και τα σιγοβράζουμε περίπου 30–40 λεπτά. Προσθέτουμε μυρωδικά και τη βράζουμε για άλλα 5 λεπτά. Αφού σβήσουμε τη φωτιά, ετοιμάζουμε το αυγολέμονο για την μαγειρίτσα. Χτυπάμε πρώτα τα ασπράδια μέχρι να ασπρίσουν, προσθέτουμε τους κρόκους και το χυμό από 2λεμόνια. Χτυπώντας τα συνέχεια ρίχνουμε λίγο-λίγο ζωμό από το φαγητό. Το αδειάζουμε στην κατσαρόλα και την κουνάμε να πάει παντού. Αφού περάσει λίγη ώρα, το αυγολέμονο θα δέσει και θα κάνει τη σούπα πιο πηχτή. Ξαναζεσταίνουμε τη μαγειρίτσα πριν τη σερβίρουμε.

