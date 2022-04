Life

“Rouk Zouk Special” την Κυριακή του Πάσχα για καλό σκοπό (εικόνες)

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται δέκα special καλεσμένους που τα… «σπάνε», παίζοντας και τραγουδώντας για καλό σκοπό, για την ενίσχυση του «Μαζί για το Παιδί».



Την Κυριακή του Πάσχα, 24 Απριλίου, στις 20:00, το «ROUK ZOUK SPECIAL» γιορτάζει και στήνει ένα μοναδικό γλέντι με πολύ παιχνίδι, μουσική, αλλά και όλα τα… απαραίτητα λόγω της ημέρας!

Ο Λευτέρης Πανταζής, η Σοφία Αρβανίτη, ο Πέτρος Ίμβριος, ο Στέλιος Λεγάκης και η Ματίνα Ζάρα είναι «ΟΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΙ», οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ομάδα «ΟΙ ΛΑΜΠΡΟΙ» των Κατερίνας Στανίση, Μπέσσυς Αργυράκη, Γωγώς Τσαμπά, Ελένης Καρουσάκη και Γιάννη Αθητάκη.





Η βραδιά ξεκινάει με το καθιερωμένο τσούγκρισμα των αυγών. Ποιος έχει το τυχερό αυγό; Μήπως η Ζέτα; Στη συνέχεια, ακολουθούν ξεκαρδιστικές «μάχες», αλλά και ένα μικρό αφιέρωμα στους καλεσμένους με επιτυχίες τους που όλοι αγαπήσαμε και συνεχίζουμε να τραγουδάμε όλα αυτά τα χρόνια.





ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Ο Λευτέρης απαγγέλει «Τα λουλούδια στην κυρία από εμένα».

Η Μπέσσυ τραγουδάει Snik.

Η Σοφία δεν αποχωρίζεται τα γυαλιά ηλίου της.

O Στέλιος συνδυάζει τη σοκολάτα με φέτα!

H Μπέσσυ δίνει ονομασίες στις κατσαρίδες. Την τελευταία, μάλιστα, την λέει Ζαχαρούλα.

Ο Λευτέρης εξελίσσεται σε ζαβολιάρη παίκτη.

Πώς αλλιώς θα μπορούσε να περιγράψει η Κατερίνα τον Θεό;

Η Μπέσσυ λειτουργεί καλύτερα όταν τρώει σοκολάτα.

Η Ζέτα και η Μπέσσυ χορεύουν «μάθημα σολφέζ».

Ποιος νηστικός αρκούδος μπαίνει ανάμεσα σε Γωγώ και Ελένη;

Η Ελένη μάς χαρίζει μια παραλλαγή τραγουδιού της Γωγώς.

Πώς αποβλακώνει ο Λευτέρης την Ζωζώ;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!





Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

: Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager : Περικλής Ασπρούλιας

: Περικλής Ασπρούλιας Οργάνωση Παραγωγής: Ράνια Πεγιάζη

Ράνια Πεγιάζη Διεύθυνση Παραγωγής: Πέτρος Παπουτσάκης

Πέτρος Παπουτσάκης Σκηνοθεσία : Κώστας Υφαντής

: Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Αρχισυνταξία : Μαρία Ντρούβα

: Μαρία Ντρούβα Επιμέλεια Καλεσμένων: Κατερίνα Παπαμερή, Αντώνης Θυσιάδης

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

