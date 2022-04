Πολιτική

Χαρδαλιάς από Οινούσσες: “Τρομοκράτης” η Τουρκία, θα προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Ο δήμαρχος κ. Δανιήλ ανακήρυξε τον υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας επίτιμο δημότη Οινουσσών.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Χαρδαλιάς, τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2022, μετέβη σε Λέσβο, τη μικρονησίδα Παναγιά και τις Οινούσσες, όπου επισκέφθηκε τα Επιτηρητικά Φυλάκια (ΕΦ) του Στρατού Ξηράς «ΜΗΘΥΜΝΑΣ», «ΠΑΝΑΓΙΑΣ» και «ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ».

Στο πλαίσιο των επισκέψεων, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώθηκε για την αποστολή των Φυλακίων και αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας, με την ευκαιρία των Αγίων Ημερών του Πάσχα.

Επίσης, ο κ. Χαρδαλιάς παρακολούθησε την Ιερή Ακολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στην Παναγιά, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ.κ. Μάρκου.

Επιπρόσθετα, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας επιθεώρησε το έργο του δικτύου ηλεκτρικής διασύνδεσης του ΕΦ «ΠΑΝΑΓΙΑΣ» και του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής επί της μικρονησίδας Παναγιάς, με το ηλεκτρικό δίκτυο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) στη νήσο Οινούσσες, μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.

Έργο για το οποίο πριν 6 μήνες δεσμεύθηκε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και που σε συνεννόηση και συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες. Έργο για το οποίο συνεργάστηκαν αποτελεσματικά συνεργεία και μέσα του ΔΕΔΔΗΕ, των Δήμων Χίου και Οινουσσών, και κλιμάκια Μηχανικού του Στρατού Ξηράς. Παρόντες ήταν επίσης, οι Δήμαρχοι Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης και Οινουσσών κ. Γεώργιος Δανιήλ και ο Διευθυντής ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Χίου κ. Γεώργιος Καλαμάκης.

Παράλληλα, συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με στελέχη του Κλιμακίου Μηχανικού, τα οποία συμμετείχαν στις εργασίες συντήρησης του δικτύου.

Από το λιμάνι των Οινουσσών, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Όσοι προσχηματικά επικαλούνται την ειρήνη, τη φιλία, τη συνεργασία αλλά στην πράξη λειτουργούν ως τρομοκράτες στην ευρύτερη περιοχή, θα πρέπει να ξέρουν δύο πράγματα ξεκάθαρα. Στην Ελλάδα εργαζόμαστε για την ειρήνη, για τη φιλία των λαών, πιστοί στο Δίκαιο, αλλά πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο, προετοιμαζόμαστε μαζί με τις Ένοπλες Δυνάμεις, όποτε και αν χρειαστεί, να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Από εδώ από τις Οινούσσες, από την Παναγιά, από τα ακριτικά Φυλάκιά μας, χρόνια πολλά σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».

Στο περιθώριο της επίσκεψής του στις Οινούσσες, ο Δήμαρχος κ. Δανιήλ ανακήρυξε τον κ. Χαρδαλιά Επίτιμο Δημότη Οινουσσών, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναγνωρίζοντας την άμεση, αποτελεσματική και επιτυχή συμβολή του στην αμυντική ενίσχυση και θωράκιση της μικρονήσου Παναγιάς.

Ο Δήμαρχος Οινουσσών κατά την επίδοση του ψηφίσματος ανέφερε:

«Ο Δήμος Οινουσσών αισθάνεται καθήκον να εκφράσει τις θερμές κι ειλικρινείς ευχαριστίες και την βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Χαρδαλιά για την αποφασιστική συμβολή του και την καίρια συνδρομή του στην υλοποίηση ενός μεγάλου έργου στη Νήσο Παναγιά, του αιτήματος για την ηλεκτροδότηση, που αποτελούσε όνειρο δεκαετιών για την τοπική κοινωνία. Ένα έργο υψηλού πατριωτικού συμβολισμού και μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης για μας τους Αιγνουσιώτες, το οποίο ο ΥΦΕθΑ υποσχέθηκε πριν από έξι μήνες και σήμερα το είδαμε να γίνεται πραγματικότητα.

Η Δημοτική μας Αρχή, ιδιαίτερα φειδωλή σε τιμητικές διακρίσεις εθιμοτυπικού χαρακτήρα, θεώρησε επιβεβλημένο καθήκον να σας τιμήσει ανακηρύσσοντας σας Επίτιμο Ακρίτα Δημότη του Ναυτικού Δήμου Οινουσσών, θεωρώντας ότι με την επιμονή, τον αγώνα και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών σας επιτεύχθηκε ένα εξαιρετικά δύσκολο και ταυτόχρονα δαπανηρό έργο εθνικής σημασίας για τον τόπο μας.

Πολλοί μας υποσχέθηκαν να το κάνουν, όμως ένας το υλοποίησε, πολλοί μας το έταξαν επί δεκαετίες, ένας όμως το έκανε πραγματικότητα. Επομένως θα σας παρακαλέσω να δεχθείτε αυτήν την τιμή και να παραλάβετε το ψήφισμα, που επικυρώνει την απόφασή μας να σας θεωρούμε πλέον συνδημότη μας και να σας απονέμουμε τις αρμόζουσες τιμές κι ευχαριστίες στην υλοποίηση ενός μεγάλου έργου στη Νήσο Παναγιά, του αιτήματος για την ηλεκτροδότηση, που αποτελούσε όνειρο δεκαετιών για την τοπική κοινωνία».

Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευσε ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης, ενώ κατά περίπτωση παρόντες ήταν οι Διοικητές της 98 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ) Υποστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης και 96 ΑΔΤΕ Ταξίαρχος Εμμανουήλ Χατζής.

