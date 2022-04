Κοινωνία

Συνελήφθη 62χρονος που είχε ρημάξει μαγαζιά στην Αθήνα (εικόνες)

Ποιος είναι ο τρόπος δράσης του άνδρα και τα ευρήματα των αρχών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας συνέλαβαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, την Μεγάλη Πέμπτη, έναν 62χρονο για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι αστυνομικοί στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής σε κατάστημα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, και μετά από μεθοδική έρευνα και συντονισμένη επιχείρηση εντόπισαν και συνέλαβαν τον 62χρονο στην περιοχή της Κυψέλης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 62χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2021, προέβαινε συστηματικά σε κλοπές από καταστήματα διαφόρων ειδών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ο κατηγορούμενος κινούνταν με το επιχειρησιακό του αυτοκίνητο, αναζητώντας τα υποψήφια καταστήματα, των οποίων στη συνέχεια, όταν οι συνθήκες ήταν κατάλληλες, παραβίαζε την βιτρίνα της κεντρική εισόδου τους, με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων. Αφού εισέρχονταν σε αυτά, αφαιρούσε χρηματικά ποσά από τις ταμειακές μηχανές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ στην σχετική ανακοίνωση, χαρακτηριστικό της εγκληματικής δράσης του 62χρονου ήταν, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, αναζητούσε εντός των καταστημάτων και αφαιρούσε κλειδιά αυτοκινήτων και τηλεχειριστήρια από γκαράζ, με σκοπό να εντοπίσει τα οχήματα, τα οποία πιθανόν να ήταν σταθμευμένα πλησίον των καταστημάτων και αφού ερευνήσει το εσωτερικό τους, να προβεί σε κλοπή.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο επιχειρησιακό αυτοκίνητο, που κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων, όσο και στην οικία του κατηγορουμένου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

2 μαχαίρια με θήκες

διαρρηκτικά εργαλεία (2 κατσαβίδια και καλέμι),

κουκούλα «full face»

γάντια,

πλήθος κλειδιών αυτοκινήτων και διαφόρων τύπων και

πλήθος κοσμημάτων και γυαλιών.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας, εξιχνιάστηκαν 13 κλοπές σε καταστήματα που διαπράχθηκαν από τον 62χρονο, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων κλοπών συνεχίζεται.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

