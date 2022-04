Παράξενα

Νέα Υόρκη: σύλληψη 8χρονου για ένα σακουλάκι… πατατάκια (βίντεο ντοκουμέντο)

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε δρόμο της Νέας Υόρκης, όταν αστυνομικοί συνέλαβαν με βία ένα 8χρονο αγόρι με την κατηγορία ότι έκλεψε ένα σακουλάκι… πατατάκια.

Η κάμερα που είναι προσαρτημένη στην στολή αστυνομικού αποτυπώνει την στιγμή της σύλληψης ενός…. 8χρονου αγοριού!

Η λεία του μικρού… ένα σακουλάκι πατατάκια!

Οι εικόνες, που έχουν προκαλέσει σάλο, καταγράφηκαν σε δρόμο της πόλης Συρακούσες, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Παρά τα κλάματα και τις φωνές του παιδιού, οι αστυνομικοί το σέρνουν μέσα στο περιπολικό, ενώ περαστικοί διαμαρτύρονται για την στάση των εκπροσώπων του νόμου.

Οι αστυνομικοί οδήγησαν το παιδί, όχι στο κρατητήριο, αλλά στον πατέρα του, με τον τελευταίο να επιπλήττει το αγοράκι για την κλοπή.

Οι Αρχές την πολιτείας ανακοίνωσαν πως θα διεξαχθεί έρευνα για το περιστατικό ενώ και ο πατέρας του παιδιού δήλωσε πως θα υποβάλλει επίσημη καταγγελία, κατά των αστυνομικών.

Παρακολουθήστε το ρεπορτάζ του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη, που προβλήθιηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

