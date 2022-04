Κόσμος

Ινδονησία: έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατόα

Η ισχυρότερη των τελευταίων εβδομάδων ήταν η σημερινή έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατόα.

Το ηφαίστειο της Ινδονησίας Ανάκ Κρακατόα εξερράγη σήμερα, προκαλώντας ένα τεράστιο σύννεφο τέφρας ύψους 3000 μέτρων, μεταξύ των νήσων Ιάβα και Σουμάτρα.

«Καταγράφουμε σήμερα συνεχείς εκρήξεις με πυκνά σύννεφα που υψώνονται μεταξύ 500 και 3000 μέτρων πάνω από την κορυφή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντενί Μαρντιόνο της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ινδονησίας.

Το Ανάκ Κρακατόα, ή «παιδί του Κρακατόα», ένα ηφαιστειακό νησί που προήλθε από το ηφαίστειο Κρακατόα έχει εκραγεί τουλάχιστον 21 φορές τις τελευταίες εβδομάδες, όμως η σημερινή έκρηξη είναι η ισχυρότερη, σημείωσε ο Μαρντιόνο.

Οι αρχές διέταξαν τους κατοίκους να αποφύγουν μια ζώνη αποκλεισμού δύο χιλιομέτρων περιμετρικά του ηφαιστείου, η δραστηριότητα του οποίου έχει καταταχθεί στο επίπεδο 2 του συναγερμού σε μια κλίμακα 4 επιπέδων. Συνέστησαν, επίσης, στους ντόπιους να φορούν μάσκα για να προστατευτούν από τις στάχτες.

«Ο κόσμος, περιλαμβανομένων των τουριστών, θα πρέπει να ακολουθήσει τις συστάσεις της Γεωλογικής Υπηρεσίας, που απαγορεύει να βρίσκεται κανείς σε μια ακτίνα δύο χιλιομέτρων από τον κρατήρα», υπογράμμισε ο υπεύθυνος.

