Κτήμα Τατοϊου - Οικονόμου: τα έργα θα τελειωσουν το 2025

Τι είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα Κάρολο, τον κατώτατο μισκό και τις γαλλικές εκλογές.

Για τα θέματα της επικαιρότητας ενημέρωσε τους πολιτικούς συντάκτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, το μεσημέρι της Τρίτης.

Αρχικά, ο κ. Οικονόμου έδωσε συγχαρητήρια στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του στην προεδρία λέγοντας πως «πρόκειται για μια σημαντική νίκη για την Ευρώπη και τη Γαλλία και τη Δημοκρατία, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του και ο κ. Μητσοτάκης».

Στη συνέχεια υπενθύμισε ότι από την 1η Μαΐου μπαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος θα πάει στα 713 ευρώ. «Με την αύξηση αυτή, πάνω από 650.000 εργαζόμενοι θα κερδίσουν πάνω από έναν επιπλέον καθαρό μισθό το χρόνο, δηλαδή τον 15ο. Παράλληλα, αυξάνεται το επίδομα ανεργίας κατά 31 ευρώ το μήνα. Η πρωτοβουλία αυτή αγγίζει τα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας μας τη δεδομένη συγκυρία και χρονικότητα».

Για το κτήμα Τατοΐου, για το οποίο θα συζητήσει σήμερα ο πρωθυπουργός με τον πρίγκιπα Κάρολο στη Σκωτία για το πώς θα αξιοποιηθεί, ο κ. Οικονόμου υπενθύμισε πως ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 75 εκατ. ευρώ.

Τα έργα είναι σε εξέλιξη και ο χρονικός ορίζοντας για την υλοποίησή τους είναι η 21η Δεκεμβρίου 2025.

«Το θέμα των χρήσεων των κτηρίων που αποτελούσε πεδίο αντιπαραθέσεων για πολλά χρόνια μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, λύθηκε με απόλυτη συναίνεση», σημείωσε.

Το δημόσιο, εξήγησε αποκαθιστά και διαχειρίζεται 32 κτήρια, ενώ προς αξιοποίηση σε ιδιώτες επενδυτές θα δοθούν 22. »Ετοιμάζεται η σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού για να βγάλει τις προκυρήξεις για τους ιδιώτες. Ο προγραμματισμός μας είναι η εταιρεία μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και των έργων, να εξελιχτεί σε φορέα διαχείρισης του Τατοϊου», επισήμανε.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Καλό μεσημέρι. Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά σε όλες και όλους.

Η Κυβέρνηση συγχαίρει θερμά τον Πρόεδρο Emmanuel Macron για την επανεκλογή του. Πρόκειται -όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχετική ανάρτησή του- για μία σημαντική νίκη για τη Γαλλία, για την Ευρώπη και τη Δημοκρατία. Για τη Γαλλία γιατί τη διατηρεί στο δρόμο της σταθερότητας και της προσήλωσης στις αξίες του Διαφωτισμού. Για την Ευρώπη γιατί δίνει ηχηρό μήνυμα σε όσες πολιτικές δυνάμεις πιστεύουν ότι μπορούν να έχουν εκλογική επιτυχία με ατζέντα που υπονομεύει τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και για την Δημοκρατία γιατί οι δυνάμεις του μεσαίου χώρου κατανίκησαν την ακρότητα και έδειξαν ότι οι δημοκρατικές δυνάμεις παραμένουν πλειοψηφικές και ακμαίες.

Σημειώνουμε παράλληλα ότι οι εκλογές αυτές ανέδειξαν τους πολιτικούς κινδύνους που δημιουργούν οι τελευταίες επάλληλες κρίσεις τριών ετών, με αποκορύφωμα το κύμα ακρίβειας που πυροδότησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη που πολλές φορές έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για μια ευρωπαϊκή απάντηση στα προβλήματα που προκαλούν σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες και σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες η ενεργειακή κρίση και οι πρωτόγνωρες ανατιμήσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν την καθημερινότητα και υποβαθμίζουν το επίπεδο ζωής των πολιτών στην ήπειρό μας.

Η Ελλάδα έζησε την προηγούμενη δεκαετία, ως αποτέλεσμα των μνημονίων, το πώς τα οικονομικά προβλήματα μπορούν εν ριπεί οφθαλμού να προκαλέσουν πολιτική κρίση και να εκθρέψουν τον λαϊκισμό και τις ακρότητες. Επειδή έχουμε εμπειρία και επειδή τελικά καταφέραμε να αποκρούσουμε αυτά τα πολιτικά φαινόμενα, έχουμε βαρύνοντα λόγο στις εξελίξεις. Προσδοκούμε ,επίσης, το επόμενο διάστημα την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεών μας με τη Γαλλία μετά και την επανεκλογή του Προέδρου Macron.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στηn Σκωτία, κατόπιν πρόσκλησης του Πρίγκιπα της Ουαλίας, Καρόλου. Θα ξεναγηθεί και θα φιλοξενηθεί στο ιστορικό κτήμα και τα κτίρια του 18ου αιώνα του Dumfries House, που διαχειρίζεται το Ίδρυμα του Πρίγκιπα της Ουαλίας με τη μορφή κοινωνικής προσφοράς. Κατά τη συνάντηση με τον Διάδοχο του Βρετανικού Θρόνου θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα άντλησης ιδεών από τον τρόπο ανάπτυξης του Dumfries House για την αξιοποίηση του κτήματος Τατοΐου. Για το θέμα αυτό ο Πρίγκιπας της Ουαλίας είχε εκφράσει προσωπικό ενδιαφέρον όταν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και είχε συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να θυμίσω το σχέδιο και τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση για την αποκατάσταση και την ανάδειξη του π. Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου. Ο προϋπολογισμός των έργων που εκτελεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο π. Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου ανέρχεται σε 75 εκατ. ευρώ και προέρχεται από διάφορους πόρους από το ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και από χορηγίες ιδιωτών.





Τα έργα είναι σε εξέλιξη και ο χρονικός ορίζοντας για την υλοποίησή τους είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025. Για τις μουσειολογικές μελέτες έχουν υπογραφεί μνημόνια συνεργασίας με τους πλέον εξειδικευμένους φορείς και με επιστήμονες. Το θέμα των χρήσεων των κτιρίων που αποτελούσε πεδίο αντιπαραθέσεων για πολλά χρόνια μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων λύθηκε με απόλυτη συναίνεση. Ο καθορισμός των χρήσεων έγινε με βάση τις επιθυμητές από το Δημόσιο χρήσεις συγκεκριμένων κτιρίων και με βάση την μελέτη βιωσιμότητας που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2021. Το Δημόσιο αποκαθιστά και διαχειρίζεται 32 κτίρια, ενώ προς αξιοποίηση σε ιδιώτες-επενδυτές θα δοθούν 22 κτίρια.

Τα κτίρια που παραχωρούνται σε ιδιώτες επενδυτές για συγκεκριμένες χρήσεις θα πρέπει να έχουν το ίδιο περίπου ανταποδοτικό ισοδύναμο. Ετοιμάζεται η σύσταση Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για να βγάλει τις προκηρύξεις για τους ιδιώτες. Ο προγραμματισμός μας είναι η εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και των έργων, που υλοποιεί το Δημόσιο εντός του κτήματος, να μετεξελιχθεί σε Φορέα Διαχείρισης του Τατοΐου υπό μορφή ΝΠΙΔ με τη συμμετοχή στην Διοίκησή του εκπροσώπων του Δημοσίου, της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και ιδιωτών.Στις 16 Μαΐου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου των Η.Π.Α. Joe Biden. Σημειώνεται ότι την περασμένη Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών των Η.Π.Α. κ. Blinken, όπου συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά και την επικείμενη συνάντηση 3+1 (Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Η.Π.Α.). Οι συναντήσεις, οι επαφές του Πρωθυπουργού, αλλά και η πρόσκλησή του από τον Αμερικανό Πρόεδρο, σηματοδοτούν το αυξημένο κύρος και ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές γίγνεσθαι.

Αύξηση κατώτατου μισθού

Από την 1η Μαΐου -όπως είναι γνωστό και ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 50 ευρώ έτσι από τα 663 θα φτάσει στα 713 ευρώ. Η συνολική αύξηση, μαζί με αυτή που δόθηκε τον Ιανουάριο, φτάνει το 9,7% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό του 2021. Με την αύξηση αυτή, παραπάνω από 650 χιλ. εργαζόμενοι θα κερδίσουν πάνω από έναν επιπλέον καθαρό μισθό το χρόνο. Έτσι ουσιαστικά μιλάμε για έναν 15ο μισθό. Παράλληλα, αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας κατά 31 ευρώ το μήνα.

Η πρωτοβουλία αυτή αγγίζει τα απώτατα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας μας, στη δεδομένη συγκυρία και χρονικότητα, και έρχεται να στηρίξει τους πιο αδύναμους που πλήττονται περισσότερο από τη διεθνή ενεργειακή κρίση και την έκρηξη του πληθωρισμού. Για λόγους κοινωνικούς, αλλά και πολιτικούς δεν μπορούμε και δεν δικαιούμαστε να κλείσουμε τα μάτια στην οικονομική δυσπραγία που πλήττει βάναυσα ευρέα κοινωνικά στρώματα. Δεν το κάναμε, παρά τις διαδοχικές κρίσεις, δεν θα το κάνουμε όσο κυβερνούμε.

Είναι βέβαιο ότι κάθε αύξηση δεν πρέπει να επιβαρύνει ούτε την ανταγωνιστικότητα, ούτε το κόστος λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων. Η αλήθεια είναι, όμως, ότι οι επιχειρήσεις στον τόπο μας έχουν στηριχθεί πολύ από την Κυβέρνηση για πολλούς μήνες. Με λιγότερους φόρους και εισφορές. Με ρευστότητα μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Με επιδότηση των ενοικίων. Αλλά και με τις πρόσφατες επιδοτήσεις για την κάλυψη μέρους του ενεργειακού κόστους. Τώρα είναι η ώρα των εργαζόμενων. Και πρώτα των χαμηλόμισθων. Είναι τελικά μια οφειλόμενη απόφαση προς τους εργαζόμενους, που την αντέχουν οι επιχειρήσεις. Προσθέτω ότι από τον Ιούνιο η Πολιτεία προχωρά και σε νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα.

Μέλημά μας είναι οι προσεκτικές και καλά μελετημένες κινήσεις για να διατηρήσουμε την απαιτούμενη οικονομική, κοινωνική και πολιτική ισορροπία. Διότι η Ελλάδα, για να εξέλθει αβλαβώς από τις παγκόσμιες κρίσεις, χρειάζεται σταθερότητα, ασφάλεια και καταλλαγή. Και όχι την τοξικότητα που ζήσαμε την περίοδο των μνημονίων.

Επίδομα καυσίμων

Άνοιξε σήμερα Τρίτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποδοχή των αιτήσεων για το επίδομα καυσίμων. Τις πρώτες ημέρες η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του Α.Φ.Μ. κάθε δικαιούχου. Ήδη πριν από λίγο είχαν υποβάλει αίτηση περίπου 62.500 συμπολίτες μας.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται με χρήση των κωδικών TaxisNet. Ο αιτών και η αιτούσα συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Επίσης, συμπληρώνει και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού. Δικαιούχοι είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ.

Όσα εξαγγέλλουμε είναι καλά ζυγισμένα και μετρημένα, έτσι ώστε να είναι απολύτως εφαρμόσιμα. Από την εξαγγελία έως την εφαρμογή τους μεσολαβεί ελάχιστος χρόνος και αυτό ο κόσμος το βλέπει. Η Κυβέρνηση, με επαγγελματισμό και τεχνογνωσία, ανταποκρίνεται πια με ρυθμό καλύτερο από πολλές προηγούμενες συγκυρίες.

Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας

Την περασμένη Παρασκευή, ο οίκος αξιολόγησης S&P προχώρησε στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, κατά μία βαθμίδα. Έτσι γίνεται ο τρίτος οίκος αξιολόγησης, και δεύτερος από αυτούς που λαμβάνει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που τοποθετεί τη χώρα ένα μόλις «σκαλοπάτι» πριν από την επενδυτική βαθμίδα. Η αναβάθμιση αυτή μετά δύο χρόνια πανδημίας και εν μέσω πολέμου και παγκόσμιας αναταραχής επιβεβαιώνει -όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός- την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Είναι μια σφραγίδα αξιοπιστίας που θα αναβαθμίσει τις επενδυτικές και αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μας.

Πρόκειται για την 9η -κατά σειρά- αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία δυόμισι χρόνια, παρά τις διαδοχικές και επάλληλες κρίσεις. Είναι αποτέλεσμα -και, ταυτόχρονα επιστέγασμα- της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων, των διαρθρωτικών αλλαγών που προώθησε η Κυβέρνηση, της αύξησης των επενδύσεων και των εξαγωγών, της μείωσης των «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, της σημαντικής μείωσης της ανεργίας και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.

Ζούμε σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Η συγκυρία είναι εκρηκτική και οι ανατιμήσεις σε ενέργεια και καταναλωτικά αγαθά δημιουργούν μεγάλα προβλήματα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό δεν το ξεχνούμε για αυτό και βασική μας μέριμνα είναι η συνεχής προσπάθεια στήριξης της κοινωνίας για όσο διαρκεί η κρίση.

Ταυτόχρονα όμως η αναβάθμιση αυτή συνιστά ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την χώρα. Και εκτός όλων των άλλων έχει ιδιαίτερη αξία και για δύο επιπλέον λόγους:

Πρώτον. Έρχεται σε μια στιγμή που κυριαρχεί η αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Και δεύτερον. Βασικό κριτήριο αποτέλεσε το ελληνικό σχέδιο για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούμε και θα συνεχίσουμε. Και αυτό αποτελεί μια ακόμη απάντηση σε όσους κατά καιρούς ισχυρίζονται ότι το σχέδιο μας για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αποκομμένο από τις ανάγκες της κοινωνίας, είναι μακριά από το στόχο αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, αλλά και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η αναβάθμιση αυτή πιστοποιεί ότι η Ελλάδα βαδίζει στο σωστό δρόμο για να επανέλθει η χώρα στο επίπεδο που της αξίζει, ώστε να παράσχει στους πολίτες της το επίπεδο ζωής που αξίζουν. Και το αξίζουν πρώτα από όλα για τις τεράστιες προσπάθειες και την ιώβεια υπομονή που επέδειξαν οι Έλληνες πολίτες κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης των μνημονίων. Ο λαός μας έπαθε και έμαθε και δεν πρόκειται πια να ανακόψει την πορεία προόδου της χώρας. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να φτάσουμε στην πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα και τα οφέλη από την επιτυχία αυτή θα φροντίσουμε να μεταφερθούν άμεσα στην κοινωνία, στηρίζοντας το επίπεδο ζωής των πολιτών, αλλά και τη δυναμική των επιχειρήσεών μας.

Ο Πρωθυπουργός, στο Πασχαλιάτικο μήνυμά του, εξήρε τη σημασία δύο αρετών: Της πίστης και της ελπίδας. Ο λαός πίστεψε στο σχέδιό μας, πιστεύει στον επαγγελματισμό μας και εισπράττει ως αποτέλεσμα της πίστης του αυτής μια απτή ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Αρκεί να διατηρηθεί η πίστη στο σκοπό και να παραμείνει η χώρα σε περιβάλλον ασφάλειας και σταθερότητας. Η πολιτική πίστη δεν γεννά θαύματα, αλλά μας κάνει να δουλέψουμε σκληρά για να κερδίσουμε ό,τι μας αξίζει.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 12 χώρες παγκοσμίως με πλήρη νομική ισότητα ανδρών-γυναικών, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η επίδοση αυτή οφείλεται σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και θεσμικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης στην αγορά εργασίας και όχι μόνο που έχουν ως στόχο την εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Αναφέρω ενδεικτικά:

Εξίσωση των γονικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σύμφωνα με την οποία θεσπίστηκε η άδεια πατρότητας διάρκειας 14 ημερών μετ’ αποδοχών.

Η γονική άδεια ως ατομικό και απαραβίαστο δικαίωμα κάθε γονέα.

Γονική άδεια 4 μηνών εκ των οποίων οι 2 θα πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ.

Κύρωση από την χώρα μας της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την βία και την παρενόχληση στην αγορά εργασίας.

Επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής του ΟΑΕΔ, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των νέων.

Δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών σε μεγάλες επιχειρήσεις προκειμένου να δώσουμε ουσιαστικές λύσεις στους εργαζόμενους γονείς και πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» που εφαρμόζεται στις περισσότερες προηγμένες χώρες.

Για την ενίσχυση του Περιφερειακού Τύπου

Ξεκίνησε από την προηγούμενη Τετάρτη και συνεχίζεται, η λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για τη δήλωση των οικονομικών και άλλων στοιχείων των επιχειρήσεων του κλάδου έντυπων περιφερειακών και τοπικών Μέσων Ενημέρωσης με την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση και ενιαία κριτήρια. Η εφαρμογή παρέχεται μέσω του Gov.gr και σε αυτή καταχωρούνται οικονομικά και λοιπά στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου (κύκλος εργασιών, κόστος μισθοδοσίας, κυκλοφορία, εργαζόμενοι, εξοπλισμός κ.λπ.).

Σκοπός είναι αφενός η δημιουργία μιας ενημερωμένης και αυθεντικής εικόνας για τα επικαιροποιημένα μεγέθη του κλάδου και αφετέρου η διευκόλυνση του συνολικού σχεδιασμού της Πολιτείας για την ενίσχυση του περιφερειακού και τοπικού έντυπου Τύπου. Η πλατφόρμα είναι το πρώτο βήμα της ολιστικής στρατηγικής της Κυβέρνησης για την ενίσχυση του περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ο οποίος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και διασφαλίζει εμπράγματα την ποιότητα της Δημοκρατίας μας.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων μπορεί να συνδράμει τη χάραξη και υλοποίηση επιπλέον πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται στην πραγματική ανάγκη των έντυπων περιφερειακών και τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ο πλουραλισμός και η εγκυρότητα στην ενημέρωση αποτελούν θεμέλιο λίθο κάθε ευνομούμενης Πολιτείας. Υπογραμμίζεται ότι αντίστοιχες πολιτικές στήριξης θα ακολουθήσουν και για τα έντυπα Μέσα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Για την Κυβέρνηση ο Τύπος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Δημοκρατίας μας, πράγμα που εμείς δεν ξεχνάμε. Θέλουμε ένα Τύπο ρωμαλέο, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην ποιότητα των λειτουργιών του. Γιατί ένας Τύπος αδύναμος μπορεί να γίνει όργανο καιροσκόπων και εχθρών της ομαλότητας.»

